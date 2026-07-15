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उत्तराखंड SIR: 92 हजार के दादा-दादी जवान, 2 लाख माता-पिता नाबालिग, 19 लाख वोटर्स की लिस्ट में गड़बड़ी

उत्तराखंड SIR के पहले चरण की मतदाता सूचियों में हैरान करने वाली गड़बड़ियां सामने आई हैं. सूची में 2 लाख वोटरों के माता-पिता नाबालिग हैं.

UTTARAKHAND SIR
उत्तराखंड एसआईआर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 15, 2026 at 4:49 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के पहले चरण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है. जारी मतदाता सूची के अनुसार, प्रदेश में 71 लाख 33 हजार 785 मतदाता हैं. जिनमें से 19 लाख 4 हजार 380 मतदाता ऐसे हैं, जिनके गणना पत्र में त्रुटियां पाई गई है. हैरानी की बात ये है कि 1 लाख 99 हजार 121 मतदाता ऐसे हैं, जो अपने माता-पिता से 15 साल से भी कम छोटे हैं. यही नहीं, प्रदेश में 92 हजार 114 मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जिन मतदाताओं का उनके दादा-दादी/नाना-नानी के बीच उम्र का अंतर 40 साल से भी कम है. इसके अलावा, प्रदेश में 2 लाख 39 हजार 566 मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जिनमें दो-भाई या भाई-बहन के बीच उम्र का अंतर 9 माह से भी कम है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी सूची के अनुसार, देहरादून जिले में मौजूद मतदाताओं में से 33 फीसदी मतदाताओं की ओर से दी गई जानकारियों में विसंगतियां पाई गई है. इसी तरह, हरिद्वार जिले में 31 फीसदी, उत्तरकाशी जिले में 25 फीसदी, चमोली जिले 19 फीसदी, रुद्रप्रयाग जिले में 23 फीसदी, टिहरी गढ़वाल जिले में 23 फीसदी, पौड़ी गढ़वाल जिले में 21 फीसदी, पिथौरागढ़ जिले में 21 फीसदी, बागेश्वर जिले में 20 फीसदी, अल्मोड़ा जिले में 16 फीसदी, चंपावत जिले में 23 फीसदी, नैनीताल जिले में 27 फीसदी और उधम सिंह नगर जिलें में 29 फीसदी मतदाताओं की ओर से दी गई जानकारियों में विसंगतियां पाई गई है.

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राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए आंकड़े (PHOTO- उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग)

कुल मिलाकर, ड्राफ्ट मतदाता सूची में मौजूद कुल 71 लाख 33 हजार 785 मतदाताओं में से 27 फीसदी यानी 19 लाख 4 हजार 380 मतदाताओं की ओर से दी गई जानकारी में त्रुटियां पाई गई हैं. लिहाजा, इन सभी मतदाताओं को संबंधित ईआरओ की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा. नोटिस की सुनवाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर में कैंप लगाए जाएंगे. इसके साथ ही मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील के अलावा नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर भी कैंप लगाए जाएंगे.

करीब 2 लाख मतदाताओं के माता पिता नाबालिग

उत्तराखंड में 1 लाख 99 हजार 121 मतदाता और उनके माता-पिता के बीच का आयु अंतर 15 साल से कम.

उत्तरकाशी में 4272, चमोली में 4625, रुद्रप्रयाग में 5505, टिहरी गढ़वाल में 12688,

देहरादून में 28,367, हरिद्वार में 43,418, पौड़ी गढ़वाल में 10,609, पिथौरागढ़ में 7659,

बागेश्वर जिले में 4741, अल्मोड़ा जिले में 11,496, चंपावत जिले में 4273, नैनीताल जिले में 22,650

उधम सिंह नगर जिले में 38,818 मतदाता पाए गए.

1 लाख मतदाताओं और उनके माता-पिता के बीच उम्र 50 साल से अधिक: उत्तराखंड में 1 लाख 9 हजार 547 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जिन मतदाताओं और उनके माता-पिता के बीच उम्र का अंतर 50 साल से अधिक है. ऐसे में इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा. जिलेवार बात करें तो, उत्तरकाशी जिले में 3210, चमोली जिले में 3509, रुद्रप्रयाग जिले में 1777, टिहरी गढ़वाल जिले में 7081, देहरादून जिले में 16351, हरिद्वार जिले में 22143, पौड़ी गढ़वाल जिले में 7049, पिथौरागढ़ जिले में 4885, बागेश्वर जिले में 2831, अल्मोड़ा जिले में 6225, चंपावत जिले में 2008, नैनीताल जिले में 11713 और उधम सिंह नगर जिले में 20765 मतदाता पाए गए हैं.

92 हजार ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र 40 साल से कम

उत्तराखंड में 92 हजार 114 मतदाता और उनके दादा-दादी/ नाना- नानी के बीच आयु का अंतर 40 साल से कम

उत्तरकाशी जिले में 2608, चमोली जिले में 2405, रुद्रप्रयाग जिले में 1765, टिहरी गढ़वाल जिले में 3688,

देहरादून जिले में 13 हजार 527, हरिद्वार जिले में 14071, पौड़ी गढ़वाल जिले में 5185,

पिथौरागढ़ जिले में 4115, बागेश्वर जिले में 4507, अल्मोड़ा जिले में 5144, चंपावत जिले में 2188,

नैनीताल जिले में 11 हजार 875 और उधम सिंह नगर जिले में 21 हजार 36 मतदाता पाए गए.

1.77 लाख गार्जन के 6 मतदाता: उत्तराखंड में 1 लाख 77 हजार 833 मतदाता ऐसे पाए गए है जिनमें एक ही प्रोजेनी के साथ 6 से ज्यादा मतदाताओं का नाम दर्ज है. ऐसे में इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा. जिलेवार बात करें तो, उत्तरकाशी जिले में 5299, चमोली जिले में 2952, रुद्रप्रयाग जिले में 2755, टिहरी गढ़वाल जिले में 9334, देहरादून जिले में 24741, हरिद्वार जिले में 58 हजार 205, पौड़ी गढ़वाल जिले में 5145, पिथौरागढ़ जिले में 3186, बागेश्वर जिले में 2451, अल्मोड़ा जिले में 5111, चंपावत जिले में 3240, नैनीताल जिले में 18031 और उधमसिंह नगर जिले में 37 हजार 383 मतदाता पाए गए हैं.

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इन 8 गलतियां करने वाले 19 लाख मतदाताओं को जाएगा नोटिस (PHOTO- उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग)

2.39 लाख भाई-बहन मतदाताओं का अंतर 9 माह से भी कम: उत्तराखंड में 2 लाख 39 हजार 566 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जिन मतदाताओं के दो भाई या भाई बहन के बीच आयु का अंतर 9 माह से कम है. ऐसे में इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा. जिलेवार बात करें तो, उत्तरकाशी जिले में 9799, चमोली जिले में 8436, रुद्रप्रयाग जिले में 5974, टिहरी गढ़वाल जिले में 15 हजार 747, देहरादून जिले में 32 हजार 419, हरिद्वार जिले में 56 हजार 917, पौड़ी गढ़वाल जिले में 11 हजार 104, पिथौरागढ़ जिले में 9673, बागेश्वर जिले में 5575, अल्मोड़ा जिले में 11 हजार 643, चंपावत जिले में 5790, नैनीताल जिले में 19 हजार 927 और उधम सिंह नगर जिले में 46 हजार 562 मतदाता पाए गए हैं.

5.70 लाख प्रोजेनी मैपिंग में मतदाता के संबंधी के नाम में त्रुटि: उत्तराखंड में 5 लाख 70 हजार 77 मतदाता ऐसे पाए गए है जिनके प्रोजेनी मैपिंग में मतदाता के संबंधी के नाम में कोई त्रुटि है. ऐसे में इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा. जिलेवार बात करें तो, उत्तरकाशी जिले में 15 हजार 126, चमोली जिले में 10 हजार 468, रुद्रप्रयाग जिले में 9620, टिहरी गढ़वाल जिले में 30 हजार 801, देहरादून जिले में 1 लाख 23 हजार 749, हरिद्वार जिले में 1 लाख 40 हजार 337, पौड़ी गढ़वाल जिले में 28 हजार 52, पिथौरागढ़ जिले में 14 हजार 92, बागेश्वर जिले में 7146, अल्मोड़ा जिले में 18 हजार 7, चंपावत जिले में 8726, नैनीताल जिले में 54 हजार 98 और उधम सिंह नगर जिले में 1 लाख 9 हजार 855 मतदाता पाए गए हैं.

इतने मतदाताओं के नाम में गलती: उत्तराखंड में 6 लाख 55 हजार 86 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जिन मतदाताओं के खुद के नाम में त्रुटि है. ऐसे में इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा. जिलेवार बात करें तो, उत्तरकाशी जिले में 19 हजार 393, चमोली जिले में 21 हजार 126, रुद्रप्रयाग जिले में 17 हजार 340, टिहरी गढ़वाल जिले में 32 हजार 473, देहरादून जिले में 1 लाख 71 हजार 212, हरिद्वार जिले में 1 लाख 37, पौड़ी गढ़वाल जिले में 42 हजार 966, पिथौरागढ़ जिले में 29 हजार 712, बागेश्वर जिले में 15 हजार 607, अल्मोड़ा जिले में 23 हजार 896, चंपावत जिले में 19 हजार 906, नैनीताल जिले में 64 हजार 578 और उधम सिंह नगर जिले में 96 हजार 840 मतदाता पाए गए हैं.

इन मतदाताओं के रिलेटिव के नाम पर गलती: उत्तराखंड राज्य में 1 लाख 5 हजार 261 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जिनके सेल्फ मैपिंग में मतदाता के रिलेटिव के नाम में कोई त्रुटि है. ऐसे में इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा. जिलेवार बात करें तो, उत्तरकाशी जिले में 1940, चमोली जिले में 2553, रुद्रप्रयाग जिले में 1747, टिहरी गढ़वाल जिले में 3858, देहरादून जिले में 35643, हरिद्वार जिले में 22288, पौड़ी गढ़वाल जिले में 5760, पिथौरागढ़ जिले में 2111, बागेश्वर जिले में 895, अल्मोड़ा जिले में 2586, चंपावत जिले में 1577, नैनीताल जिले में 11 हजार 76 और उधम सिंह नगर जिले में 13227 मतदाता पाए गए हैं.

5 लाख से ज्यादा मतदाता पिछली एसआईआर में अनमैप्ड: उत्तराखंड में 5 लाख 26 हजार 228 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में अनमैप्ड हैं. ऐसे में इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा. जिलेवार बात करें तो, उत्तरकाशी जिले में 7751, चमोली जिले में 11 हजार 128, रुद्रप्रयाग जिले में 3273, टिहरी गढ़वाल जिले में 13 हजार 126, देहरादून जिले में 1लाख 52 हजार 170, हरिद्वार जिले में 92 हजार 594, पौड़ी गढ़वाल जिले में 34 हजार 91, पिथौरागढ़ जिले में 19 हजार 62, बागेश्वर जिले में 1437, अल्मोड़ा जिले में 21 हजार 20, चंपावत जिले में 12 हजार 964, नैनीताल जिले में 47 हजार 76 और उधम सिंह नगर जिले में 1लाख 10 हजार 536 मतदाता पाए गए हैं.

दरअसल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार 71 लाख 33 हजार 785 मतदाता हैं. इन मतदाताओं में से 19 लाख 4 हजार 380 मतदाता ऐसे हैं, जिनके फॉर्म में त्रुटियां पाई गई है जिन्हें नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा जाएगा. हालांकि, जब नोटिस जारी किया जाएगा तभी उन्हें पता चल सकेगा कि किन वजहों से नोटिस जारी किया गया है. अगर किसी व्यक्ति को नोटिस नहीं आता है तो इसका मतलब है कि उनका नाम और जानकारी सही है. हालांकि, ये सभी नोटिस ऑनलाइन जनरेट किए जाएंगे. इसके बाद उनको प्रिंटकर बीएलओ के जरिए, मतदाताओं तक पहुंचाया जाएगा. ऐसे में जब मतदाता को नोटिस प्राप्त होगा तो उस दौरान नोटिस में वजहों का जिक्र भी होगा. लिहाजा उससे संबंधित दस्तावेज को बीएलओ को उपलब्ध करना होगा. इसके बाद बीएलओ की ओर से संबंधित दस्तावेज ईआरओ को उपलब्ध कराया जाएगा. लिहाजा उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा.

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