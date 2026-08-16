ETV Bharat / state

श्री नैना देवी में बिगड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट, VIP-मातृसदन मार्ग पर लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा

श्री नैना देवी में वीकेंड पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब. दो दिनों में दो लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे माता के दरबार.

DEVOTEES SHRI NAINA DEVI TEMPLE
श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं का तांता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 2:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेले के दौरान वीकेंड पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से मंदिर क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है. हालात यह है कि VIP-मातृसदन मार्ग पर पहली बार श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है. ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में इस मार्ग से मरीजों या आपातकालीन सेवाओं को निकालने में मुश्किल पैदा हो सकती है.

वीकेंड पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

खास बात यह है कि, जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के मुताबिक यह रास्ता आपात स्थिति के लिए खुला रखा जाना चाहिए. श्रावण अष्टमी मेले के चलते श्री नैना देवी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं पहुंच रहे हैं. वीकेंड होने के कारण शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा हुआ. पिछले दो दिनों में ही दो लाख से अधिक श्रद्धालु माता श्री नैना देवी के दरबार में शीश नवाने पहुंच चुके हैं.

श्री नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता (ETV Bharat)

वीकेंड के चलते श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक बढ़ी है. भारी भीड़ का असर अब मंदिर क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है. पुलिस विभाग ट्रैफिक व्यवस्था बना रही है, स्थानीय श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है. -अभिषेक धीमान, एसपी, बिलासपुर

श्री नैना देवी में बिगड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट

माता की पहाड़ी पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है और कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित होती नजर आ रही है. सबसे बड़ी चिंता VIP-मातृसदन मार्ग को लेकर सामने आ रही है. इस मार्ग पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है. यह रास्ता आपात स्थिति में मरीजों और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार इस मार्ग को खुला रखा जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान में यहां भीड़ जमा होने से आपात स्थिति में परेशानी खड़ी हो सकती है. स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि मेले के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को और सख्त करने की जरूरत है, ताकि आपातकालीन रास्तों पर किसी तरह की रुकावट न आए.

DEVOTEES SHRI NAINA DEVI TEMPLE
श्री नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब (ETV Bharat)

VIP-मातृसदन मार्ग पर लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा

श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में पुलिस और प्रशासन के सामने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के साथ-साथ आपातकालीन मार्गों को खाली रखना भी बड़ी चुनौती बन गया है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाता है.

DEVOTEES SHRI NAINA DEVI TEMPLE
VIP-मातृसदन मार्ग पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा (ETV Bharat)

वहीं, राआयुक्त मंदिर प्रशासन व उपायुक्त हुल कुमार ने कहा कि, "मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा देने के लिए कई प्रबंध किया है. वीकेंड के चलते भीड़ है, मंदिर प्रशासन की आदेश जारी किए है व्यस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए है."

ये भी पढ़ें: एक ही पत्थर से तैयार हुआ है हिमाचल का ये मंदिर, पांडवों से जुड़ा इतिहास, पुरातत्व विभाग करता है निगरानी

ये भी पढ़ें: न पेपर लीक, न परीक्षा में धांधली, देश के लिए मिसाल बना हिमाचल लोक सेवा आयोग, जानिए कमीशन के मुखिया रामेश्वर ठाकुर की कड़क कार्यप्रणाली

TAGGED:

BILASPUR SHRI NAINA DEVI TEMPLE
DEVOTEES SHRI NAINA DEVI TEMPLE
FAMOUS TEMPLE IN HIMACHAL
SHAKTIPEETH OF HIMACHAL
SHRI NAINA DEVI TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.