2 करोड़ से अधिक महिलाएं बनी लखपति दीदी, उदयपुर में अब मिलियन दीदी बनाने की रणनीति पर हुआ मंथन
राजीविका की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में महिलाओं ने लखपति से मिलियन स्तर तक पहुंचने की रणनीति पर चर्चा की.
Published : November 13, 2025 at 6:15 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में ग्रामीण विकास मंत्रालय और राजीविका ग्रामीण आजीविका विकास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय नेशनल कांफ्रेंस के तीसरे दिन महिला सशक्तिकरण, नवाचार और सहयोग पर गहन मंथन हुआ. सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प तीन साल में तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने को साकार करना और उन्हें मिलियन दीदी के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में रणनीति तैयार करना रहा, जिस पर चर्चा की गई.
प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने लिया भाग: राजीविका की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने बताया कि तीन दिनों तक चले इस सम्मेलन में 26 राज्यों से जुड़ी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और चर्चा कि किस तरह वे अपने उद्यम को लखपति से मिलियन स्तर तक पहुंचा सकती हैं. उन्होंने बताया कि अब तक देशभर में दो करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. सम्मेलन में 26 राज्यों से आई महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों एसएचजी की प्रतिनिधियों नीति निर्माताओं, उद्यमियों, बैंकिंग प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया. आयोजन में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण सामूहिक मॉडल पर आधारित उद्यमिता और वित्तीय नवाचारों पर विशेष चर्चा की गई.
राजीविका विभाग की बागडोर महिला अधिकारियों को-किरोड़ी मीणा: कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण ही विकसित भारत 2047 की दिशा में सबसे बड़ा कदम है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण विकास और राजीविका विभाग की बागडोर महिला अधिकारियों को सौंप कर सकारात्मक संदेश दिया है. मंत्री ने बताया कि अब तक 796 मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, जिन्होंने 19.45 हजार सीआरपी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षण दिया है. वर्तमान में 11.02 लाख महिलाएं लखपति दीदी कार्यक्रम से प्रशिक्षित हो चुकी हैं. राजस्थान महिला निधि के माध्यम से 55.77 करोड़ रुपए के ऋण से 1.25 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता दी गई है.
उत्पादों की लगाई प्रदर्शनी: राजीविका की प्रदर्शनी में देशभर से आई महिला उद्यमियों ने अपने कृषि, पशुधन और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया. जिसे प्रतिभागियों ने खूब सराहा. देवगढ़ की लीला ने बताया कि आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद उन्होंने 15 से 20 महिलाओं का समूह बनाकर कृषि उत्पादों की बिक्री शुरू की, जिससे अब उनका माल सीधे घर पर ही बिक जाता है और दिनभर में आमदनी वापस मिल जाती है. वहीं एक अन्य समूह की लीडर ने बताया कि उनका समूह बल्ब मार्केटिंग का काम करता है, जिससे हर महिला प्रति माह 25 से 30 हजार रुपए तक की आय अर्जित कर रही है.