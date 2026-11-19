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झालावाड़ से जयपुर जा रही कार की स्टेपनी से 16 किलो से ज्यादा अफीम बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

कोटा पुलिस कार्रवाई ( फोटो ईटीवी भारत )

झालावाड/कोटा : मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की कोटा टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. विभाग ने कोटा के हैंगिंग ब्रिज टोल नाके पर नाकाबंदी कर एक संदिग्ध कार से 16 किलो 431 ग्राम अवैध अफीम जब्त की है. इस कार्रवाई के दौरान मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और तस्करी में इस्तेमाल हो रही कार को भी कब्जे में ले लिया गया है.