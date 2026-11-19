झालावाड़ से जयपुर जा रही कार की स्टेपनी से 16 किलो से ज्यादा अफीम बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार
कोटा के हैंगिंग ब्रिज टोल नाके पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने कार की स्टेपनी में छिपाई गई 16.431 किलो अफीम पकड़ी है.
Published : November 19, 2026 at 8:49 AM IST
झालावाड/कोटा : मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की कोटा टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. विभाग ने कोटा के हैंगिंग ब्रिज टोल नाके पर नाकाबंदी कर एक संदिग्ध कार से 16 किलो 431 ग्राम अवैध अफीम जब्त की है. इस कार्रवाई के दौरान मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और तस्करी में इस्तेमाल हो रही कार को भी कब्जे में ले लिया गया है.
कोटा नारकोटिक्स विभाग के सब-इंस्पेक्टर अमर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ब्यूरो को गुप्त सूचना मिली थी कि झालावाड़ इलाके से जयपुर की तरफ अफीम की एक बड़ी खेप ले जाई जा रही है. इस इनपुट के आधार पर अधिकारियों ने तुरंत एक विशेष टीम बनाई और गुरुवार तड़के से ही संदिग्ध रूट पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी. ब्यूरो की टीम ने कोटा के हैंगिंग ब्रिज टोल नाके पर घेराबंदी कर एक कार को अपनी कस्टडी में लिया.
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शुरुआत में कार सवार युवकों ने पूछताछ में गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब टीम ने वाहन की बारीकी से तलाशी ली तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए. तस्करों ने जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कार की स्टेपनी (अतिरिक्त टायर) को काटकर उसके भीतर अफीम के पैकेट बेहद शातिर तरीके से छिपा रखे थे.
तलाशी के दौरान स्टेपनी के अंदर से अफीम के कुल 9 पैकेट निकाले गए, जिनका वजन 16.431 किलोग्राम निकला. सीबीएन टीम ने मौके पर ही कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए अफीम और कार को जब्त कर लिया. दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.
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तस्करी के नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश : सीबीएन अधिकारी ने बताया कि मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि अफीम कहां से लाई गई थी, इसकी सप्लाई किसे की जानी थी और इस तस्करी के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मादक पदार्थों के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आने की संभावना है.