ETV Bharat / state

जोधपुर में ऐतिहासिक घूमर महोत्सव, एक साथ नाचीं 1500 से अधिक महिलाएं

जोधपुर: मारवाड़ की शान घूमर नृत्य को समर्पित एक महोत्सव बुधवार को पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया. इस कड़ी में जोधपुर संभाग मुख्यालय पर डेढ़ हजार से अधिक महिलाओं और युवतियों ने एक साथ घूमर नृत्य प्रस्तुत किया. इस आयोजन के विशेष अतिथि जोधपुर के पूर्व नरेश गजसिंह और रूमादेवी रही, जिन्होंने नृत्य कर रही महिलाओं और युवतियों का हौसला अफजाई की. पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थीं.

पर्यटन विभाग की उप निदेशक डॉ. सरिता फिड़ौदा ने बताया कि इसमें कुल 1900 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिनमें से 1500 से अधिक प्रतिभागी इस नृत्य में शामिल हुए. उन्होंने कहा- यह महोत्सव राजस्थान के इस विश्व प्रसिद्ध नृत्य को नई ऊंचाइयां देगा.

पढ़ें: राजस्थान के गढ़–किलों से निकलकर दुनियाभर में फैला घूमर नृत्य

डांसरों में दिखा उत्साह: उम्मेद स्टेडियम में बुधवार साढ़े चार बजे घूमर नृत्य शुरू होने से पहले ही डांसर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था. मंगलवार को हुई फाइनल रिहर्सल के अनुसार सभी डांसर्स को उनकी निर्धारित जगह पर भेजा गया. इस कार्यक्रम को लेकर डांसर्स में खासा उत्साह था. इसमें चुने गए विजेताओं को राज्य स्तर पर प्रदर्शन का मौका मिलेगा. इसके लिए जोधपुर की महिलाओं और युवतियों ने काफी मेहनत की थी. पर्यटन विभाग ने विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं की घोषणा की, जिनमें बेस्ट ग्रुप डांस, बेस्ट ग्रुप कॉस्ट्यूम, बेस्ट ग्रुप ज्वेलरी, बेस्ट ग्रुप सिंक्रोनाइज और बेस्ट ग्रुप कोरियोग्राफी शामिल हैं.