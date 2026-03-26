एमएसएमई कान्क्लेव में दिखेंगे 150 से अधिक स्टार्टअप, युवाओं के लिए होगा पिच टैंक
सीएसए विवि में 27 से 29 मार्च तक होंगे कई आयोजन, कृषि, एमएसएमई मंत्री, सांसद समेत अन्य दिग्गज रहेंगे मौजूद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 9:07 PM IST
कानपुर: जो युवा स्टार्टअप की बात करते हैं, उनके स्टार्टअप को पहचान और गति मिल सके इस मकसद के साथ शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि में 27 से 29 मार्च तक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर कांक्लेव व क्षेत्रीय ट्रेड शो आयोजित होगा.
गुरुवार को सीएसए विवि के कुलपति व कानपुर मंडल के कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने ये जानकारी पत्रकारों से वार्ता कर साझा की.
उन्होंने बताया, विवि में पहली बार होने वाले इस कार्यक्रम में 150 से अधिक स्टार्टअप या बिजनेस मॉडल्स को प्रदर्शित किया जाएगा. जिसमें एग्रीटेक के 35, टेक्सटाइल के 35, सर्विस सेक्टर के 35 समेत अन्य क्षेत्रों से स्टार्टअप होंगे.
इसके अलावा युवाओं के लिए पिच टैंक होगा, जहां वह अपने आइडिया को धरातल पर सभी से साझा कर सकेंगे.
कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई आलोक कुमार समेत कई विधायक व सीएसए, सीएसजेएमयू व एचबीटीयू के कुलपति मौजूद रहेंगे.
कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने कहा, इस कार्यक्रम में सीएम युवा उद्यमी अभियान, ओडीओपी योजना के भी स्टाल्स रहेंगे.
प्रगतिशील किसान अपनी सफलता गाथा सभी से साझा करेंगे. तीन दिनों तक अलग-अलग सत्रों में विभिन्न अवार्ड प्राप्त शख्सियत भी युवाओं से सीधा संवाद करने के लिए एक्सपर्ट टॉक कार्यक्रम में आएंगे.
सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप को एक लाख रुपये मिलेंगे: कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने कहा, स्टार्टअप आइडिया प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप को एक लाख रुपये का, दूसरे स्थान पर पचास हजार रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाले स्टार्टअप को तीस हजार रुपये नकद पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे.
इसी तरह चुने हुए सभी प्रतियोगिताओं को 10 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. बोले अभी तक स्टार्टअप पंजीकरण कराने वालों में अधिकतर युवा सूबे के कई शहरों से हैं.