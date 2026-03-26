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एमएसएमई कान्क्लेव में दिखेंगे 150 से अधिक स्टार्टअप, युवाओं के लिए होगा पिच टैंक

एमएसएमई कांक्लेव में दिखेंगे 150 से अधिक स्टार्टअप. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: जो युवा स्टार्टअप की बात करते हैं, उनके स्टार्टअप को पहचान और गति मिल सके इस मकसद के साथ शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि में 27 से 29 मार्च तक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर कांक्लेव व क्षेत्रीय ट्रेड शो आयोजित होगा. गुरुवार को सीएसए विवि के कुलपति व कानपुर मंडल के कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने ये जानकारी पत्रकारों से वार्ता कर साझा की. उन्होंने बताया, विवि में पहली बार होने वाले इस कार्यक्रम में 150 से अधिक स्टार्टअप या बिजनेस मॉडल्स को प्रदर्शित किया जाएगा. जिसमें एग्रीटेक के 35, टेक्सटाइल के 35, सर्विस सेक्टर के 35 समेत अन्य क्षेत्रों से स्टार्टअप होंगे. इसके अलावा युवाओं के लिए पिच टैंक होगा, जहां वह अपने आइडिया को धरातल पर सभी से साझा कर सकेंगे. कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई आलोक कुमार समेत कई विधायक व सीएसए, सीएसजेएमयू व एचबीटीयू के कुलपति मौजूद रहेंगे.