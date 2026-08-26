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प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 129 से अधिक मामले, एसएमएस अस्पताल अलर्ट मोड पर, डेडिकेटेट आईसीयू रिजर्व

स्वाइन फ्लू वार्ड ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: स्वाइन फ्लू को लेकर देशभर में केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है. बीते दिन सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए. उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया. उनके इलाज के लिए चिकित्सकों की एक टीम भी तैनात की गई है. केंद्र से जारी अलर्ट के बाद एसएमएस अस्पताल में डेडिकेटेड आईसीयू रिजर्व किया गया है. स्वाइन फ्लू के 129 से अधिक मामले: चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की और से स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. विभाग लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने बताया कि राज्य में इस साल अब तक 129 से अधिक स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं. बीते दिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बारिश के दौरान मौसमी बीमारियों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एवं स्क्रबटाईफस के साथ ही स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर बैठक ली. उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से बचाव एवं रोकथाम को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जाए और हाई रिस्क क्षेत्र में टीम बनाकर नियमित रूप से निगरानी की जाए. पढ़ें: Minister Meena : कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा स्वाइन फ्लू पॉजिटिव, SMS अस्पताल में भर्ती