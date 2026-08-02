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फिरोजाबाद में 1203 श्रमिकों को मिला योजनाओं का लाभ; इस मामले में UP में नंबर 1 जिला

सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ हर पात्र श्रमिक तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है.

फिरोजाबाद में 1203 श्रमिकों को मिला योजनाओं का लाभ.
फिरोजाबाद में 1203 श्रमिकों को मिला योजनाओं का लाभ. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 7:55 AM IST

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फिरोजाबाद: जनपद में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रहीं मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना और कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 1203 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया. इन योजनाओं के तहत श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

शनिवार को आयोजित हितलाभ वितरण और जागरूकता कार्यक्रम में सदर विधायक मनीष असीजा ने पात्र लाभार्थियों को यह राशि बांटी. इस मौके पर सदर विधायक ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जनपद का कोई भी श्रमिक अपने अधिकार और सुविधाओं से वंचित न रहे.

सहायक श्रम आयुक्त यशवंत सिंह के मुताबिक, श्रमिकों के कल्याण के लिए विभाग के लिए वैसे तो कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित हैं. इनमें जो महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रहीं है, वह मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना और कन्या विवाह सहायता योजना शामिल है.

शनिवार को आयोजित समारोह में मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के 1002 और कन्या विवाह सहायता योजना के 201 कुल मिलाकर 1203 लाभार्थियों को धनराशि का वितरण किया गया.

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 365 दिन पूरे होने पर नवजात शिशुओं के लिए दो वर्ष की आयु तक लड़का होने पर 26 हजार रुपए और लड़की होने पर 31 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

पहली बालिका के जन्म पर 25 हजार की एफडी 18 साल के लिए दी जाती है. इस योजना के तहत हितलाभ वितरण में फिरोजाबाद प्रथम स्थान पर है. उन्होंने यह भी बताया कि पंजीकृत श्रमिकों की पुत्री के सामान्य विवाह के लिए 65 हजार की सहायता राशि दी जाती है, लेकिन अंतरजातीय विवाह करने पर यह राशि बढ़कर 75 हजार रुपए हो जाती है. इस योजना में भी फिरोजाबाद पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है.

कार्यक्रम में विधायक सदर मनीष असीजा ने श्रमिकों के हित में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रमिक हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ हैं.

उनका कल्याण और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ हर पात्र श्रमिक तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है. हमारा प्रयास है कि जनपद का कोई भी श्रमिक अपने अधिकारों और शासकीय सुविधाओं से वंचित न रहे.

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