ETV Bharat / state

आगरा में रिटायर्ड बैंक मैनेजर से साइबर ठगी; APK फाइल क्लिक करते ही 11.56 लाख गायब

आगरा में रिटायर्ड बैंक मैनेजर साइबर ठगी के शिकार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: साइबर क्रिमिनल ने रिटायर बैंक मैनेजर को भी लाखों का चूना लगा दिया. नेट बैंकिंग शुरू कराने के नाम पर बैंक मैनेजर के व्हाट्सएप पर पहले मैसेज भेजा. वह APK फाइल थी. जैसे ही रिटायर बैंक मैनेजर ने APK फाइल डाउनलोड की, उनका मोबाइल हैक हो गया. साइबर क्रिमिनल ने उनके बैंक खाते से 11.56 लाख रुपए पार कर दिए.

सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित पश्चिमपुरी निवासी राजेश बाबू ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि पंजाब नेशनल बैंक से मैनेजर पद से रिटायर हैं. 12 जुलाई को मेरे मोबाइल पर एक अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आया. मैंने कॉल रिसीव की तो कॉल करने वाले ने खुद को पीएनबी का ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बताया. उसने अपना नाम मोहन यादव व कर्मचारी कोड बताया.