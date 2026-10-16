आगरा में रिटायर्ड बैंक मैनेजर से साइबर ठगी; APK फाइल क्लिक करते ही 11.56 लाख गायब
डीसीपी साइबर क्राइम ने लोगों से अपील है कि मोबाइल पर किसी से बैंक संबंधी जानकारी शेयर नहीं करें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:38 AM IST
आगरा: साइबर क्रिमिनल ने रिटायर बैंक मैनेजर को भी लाखों का चूना लगा दिया. नेट बैंकिंग शुरू कराने के नाम पर बैंक मैनेजर के व्हाट्सएप पर पहले मैसेज भेजा. वह APK फाइल थी. जैसे ही रिटायर बैंक मैनेजर ने APK फाइल डाउनलोड की, उनका मोबाइल हैक हो गया. साइबर क्रिमिनल ने उनके बैंक खाते से 11.56 लाख रुपए पार कर दिए.
सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित पश्चिमपुरी निवासी राजेश बाबू ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि पंजाब नेशनल बैंक से मैनेजर पद से रिटायर हैं. 12 जुलाई को मेरे मोबाइल पर एक अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आया. मैंने कॉल रिसीव की तो कॉल करने वाले ने खुद को पीएनबी का ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बताया. उसने अपना नाम मोहन यादव व कर्मचारी कोड बताया.
इसके साथ ही उसने अपना पहचान पत्र भी मुझे व्हाट्सऐप पर भेजा. इससे मुझे कॉलर पर यकीन हो गया. पीड़ित रिटायर बैंक मैनेजर राजेश बाबू ने बताया कि मोबाइल पर बातचीत में कॉल करने वाले ने कहा कि मेरी नेट बैंकिंग शुरू करनी है. इसके लिए मेरे व्हाट्सऐप मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा. जब मैंने व्हाट्सऐप पर आया मैसेज खोला तो एक फाइल खुली.
इसके बाद मेरा मोबाइल काम करना बंद कर दिया. मोबाइल बंद हो गया. इस पर मैंने उसे स्विच ऑफ किया और जब मोबाइल चालू किया तो बैंक खाते से 11.56 लाख निकाले जाने का मैसेज आया. यह देखकर हैरान रह गया.
डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि पीड़ित रिटायर बैंक मैनेजर की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. कॉल करने वाले के मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर और जिस बैंक खाते में रकम गई है. उसकी छानबीन की जा रही है.
लोगों से अपील है कि मोबाइल पर किसी से बैंक संबंधी जानकारी शेयर नहीं करें. बैंक जाकर ही नेट बैंकिंग समेत अन्य प्रक्रिया पूरी कराएं. जिससे ठगी का शिकार होने से बच जाएंगे. क्योंकि, लगातार साइबर क्रिमिनल नए नए तरीके से लोगों को ठगी के जाल में फंसाकर मोटी रकम ऐंठ रहे हैं.
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