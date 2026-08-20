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पहाड़ों पर मानसून की मार! प्रदेश में 107 सड़कें बंद, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट

सड़कें बंद होने पर सबसे दिक्कतों ग्रामीण इलाकों के लोगों की उठानी पड़ती है. (ETV Bharat)

बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुला हुआ है: चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों पर सबसे ज्यादा असर है. जिले में बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-07, कर्णप्रयाग-थराली-ग्वालदम NH-109K और अन्य प्रमुख मार्गों पर यातायात सामान्य बताया गया है, लेकिन जिले के 19 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हैं. प्रशासन की ओर से कई बंद मार्गों को खोलने की कार्रवाई जारी होने की जानकारी दी गई है. साथ ही जोगीमठ-मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ स्थानों पर मार्ग को अस्थायी तौर पर छोटे वाहनों के लिए सुचारु किया गया है.

रिपोर्ट में हरिद्वार, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में जिले में कोई सड़क बंद नहीं बताई गई है.

पहाड़ी जिलों में सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूरदराज के गांवों और यात्रा मार्गों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है.

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून के बीच बारिश और भूस्खलन का असर एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दे रहा है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की 20 अगस्त की शाम 6 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कुल 107 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं. इनमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग, दो राज्य मार्ग, 17 लोक निर्माण विभाग की सड़कें और 87 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व ग्रामीण सड़कें शामिल हैं.

पिथौरागढ़ में कुल 15 सड़कें बंद: यहां धारचूला-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कूलागाड़ में पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद संबंधित विभागों और सुरक्षा एजेंसियों की टीम मौके पर मौजूद है और मार्ग को खोलने की कार्रवाई शुरू की गई है. इसके अलावा जिले में 14 ग्रामीण सड़कें भी बंद हैं. प्रशासन वैकल्पिक पैदल मार्गों और बंद सड़कों को खोलने के लिए काम कर रहा है.

नैनीताल में बंद सड़कों का हाल: नैनीताल जिले में भी सड़क बंद होने की स्थिति बनी हुई है. यहां कुल 15 मार्ग प्रभावित हैं, जिनमें एक राज्य मार्ग, दो लोक निर्माण विभाग की सड़कें और 12 ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल हैं. रिपोर्ट में रामनगर-भंडरानी-अमगढ़ी राज्य मार्ग को यातायात के लिए सुचारु बताया गया है, जबकि गढ़जीया-खैरना-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाडली के समीप मलबा आने से यातायात प्रभावित होने की जानकारी दी गई है. संबंधित विभाग मलबा हटाने की कार्रवाई कर रहा है.

प्रशासन स्तर सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है. (ETV Bharat)

टिहरी जिले में 13 सड़कें बंद: इनमें एक राज्य मार्ग, दो लोक निर्माण विभाग की सड़कें और 10 ग्रामीण सड़कें शामिल हैं. हालांकि ऋषिकेश-मसूरी-चंबा-न्यू टिहरी-मलेथा NH-707 और चंबा-धनोल्टी-टिहरी-सुवाखोली मार्ग समेत कई प्रमुख सड़कों पर यातायात सुचारु है. रिपोर्ट के अनुसार देवप्रयाग-चंबा राज्य मार्ग पर मलबा और बोल्डर आने के कारण यातायात बाधित हुआ है, जिसे खोलने की कार्रवाई जारी है.

देहरादून जिले में सात ग्रामीण मोटर मार्ग बंद: देहरादून जिले में त्यूनी-चकराता-यमुनापुल-मसूरी-बटाघाट-चंबा-न्यू टिहरी मार्ग, हरबर्टपुर-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, कोटी-लाखामंडल-धनोल्टी और दारागाड़-कटियान राज्य मार्ग समेत प्रमुख मार्गों पर यातायात सुचारु बताया गया है.

उत्तरकाशी में भी आठ ग्रामीण मोटर मार्ग बंद: ऋषिकेश-यमुनोत्री NH-134, ऋषिकेश-गंगोत्री NH-34 और बड़कोट-नौगांव NH-507 पर यातायात सामान्य है. इसी तरह बागेश्वर में 11, रुद्रप्रयाग में 8, पौड़ी में 6 और अल्मोड़ा में 5 सड़कें बंद हैं. पौड़ी में कोटद्वार-सतपुली NH-119 समेत कई प्रमुख मार्ग खुले हैं, जबकि छह ग्रामीण मोटर मार्गों को खोलने की कार्रवाई जारी है. अल्मोड़ा में खैरना-रानीखेत-रामनगर राज्य मार्ग सुचारु है, लेकिन पांच ग्रामीण मार्ग बंद हैं.

प्रदेश भर में फिलहाल 107 सड़कें बंद है. (ETV Bharat)

मौसम विभाग का अलर्ट: इस बीच मौसम विभाग ने 20 से 24 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर की संभावना जताई है. विभाग ने संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने के साथ सड़कों और राजमार्गों पर अवरोध की आशंका भी जताई है. ऐसे में बंद सड़कों की संख्या बढ़ने की चुनौती बनी हुई है और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रभावित मार्गों को जल्द से जल्द खोलने के साथ यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है.

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