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राष्ट्रीय लोक अदालत: 10 हजार से अधिक प्रकरणों का निस्तारण, एक करोड़ रुपए से ज्यादा के अवॉर्ड पारित

लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निस्तारण आपसी समझौते से तुरंत संभव हो जाता है.

Proceedings of the National Lok Adalat
राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्रवाई (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
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कुचामन सिटी: जिले के कुचामन सिटी स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से शनिवार को साल की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ. इसकी शुरुआत समिति अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि न्याय हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है. लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निस्तारण आपसी समझौते और मेल-मिलाप से तुरंत संभव हो जाता है.

उन्होंने कहा कि लोक अदालत में ना किसी की जीत होती है, ना किसी की हार होती है. फिर भी हर चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और इस आयोजन के जरिए समाज में पॉजिटिव संदेश जाता है. न्यायाधीश खारोल ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ही दिन में कुल 10000 से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण आपसी समझौते से किया गया और एक करोड़ रुपए से ज्यादा के अवॉर्ड पारित किए गए.

आपसी समझौते से सुलझे मामले (ETV Bharat Kuchaman City)

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विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता नेमीचंद ने कहा कि लोक अदालत में आए प्रकरण का तुरंत समझाइश और मध्यस्थता से समाधान हो जाता है. इससे ना सिर्फ विभाग बल्कि उपभोक्ताओं को ही फायदा होता है. एसबीआई बैंक के प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि डिफाल्टर से जुड़े मुकदमे अगर कोर्ट के जरिए निस्तारित हों या कोई निर्णय आए, तो उसमें बहुत समय लगता है, लेकिन वही प्रकरण लोक अदालत के जरिए तुरंत निस्तारित हो जाता है. इस लोक अदालत में बैंकों ने भी किसानों को राहत प्रदान करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य ऋणों पर छूट दी.

People resolving cases at a Lok Adalat
लोक अदालत में मामले सुलझाते लोग (ETV Bharat Kuchaman City)

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अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में छूट देकर प्रकरणों का निस्तारण कराया. विधिक सेवा समिति के सचिव कैलाश सैनी ने बताया कि इस लोक अदालत में दौलत खान, दराब खान, मनोहर लाल, लक्ष्मण गौड़, मोहम्मद इस्लाम, सुनीता सैनी ने बतौर बैंच के कर्मचारिगण के रूप में कार्य करके इस पुनीत कार्य में सहयोग प्रदान किया.

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DISPOSAL OF MORE THAN 10000 CASES
साल की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत
SECOND NATIONAL LOK ADALAT OF YEAR
NATIONAL LOK ADALAT IN KUCHAMAN

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