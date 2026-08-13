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कन्नौज नवोदय विद्यालय में भूख हड़ताल पर 100 से अधिक छात्र, खुद को कमरे में बंद किया, डीएम ने मनाया

जवाहर नवोदय विद्यालय अनौगी में सीनियर छात्रों ने मेस में खराब भोजन, गंदे पानी और शिक्षकों के रवैये के खिलाफ भूख हड़ताल की है.

बच्चों ने खुद को कमरे में किया बंद.
बच्चों ने खुद को कमरे में किया बंद. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 10:27 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 10:50 PM IST

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कन्नौज : जवाहर नवोदय विद्यालय अनौगी में भोजन की गुणवत्ता और विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल किया. कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के करीब 100 से ज्यादा छात्रों ने मेस में परोसे जा रहे भोजन का विरोध करते हुए खाने का बहिष्कार कर दिया. खुद को कमरे में बंद कर दिया. छात्रों के विरोध के बाद विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर डीएम विद्यालय पहुंचे और छात्रों से बातचीत कर भूख हड़ताल समाप्त कराया.

छात्रों ने बुधवार शाम से ही मेस के भोजन का बहिष्कार कर रखा है. नाराज छात्रों ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर विरोध जताया तथा कई छात्र हॉस्टल के कमरों में खुद को बंद कर लिया. विरोध कर रहे छात्रों का आरोप है कि विद्यालय के मेस में लंबे समय से भोजन की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है. छात्रों का कहना है कि उन्हें नियमित रूप से ऐसा भोजन दिया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता को लेकर वे कई बार असंतोष जता चुके हैं.

छात्रों ने बताई समस्या. (Video Credit; ETV Bharat)

छात्रों का कहना है, मेस के भोजन को लेकर पहले भी प्रिंसिपल और सर से शिकायत की गई थी. लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया. इसी वजह से आक्रोश बढ़ता गया. उन्होंने सामूहिक रूप से भोजन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है. भोजन बहिष्कार में कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के करीब 100 छात्र शामिल हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने मामले की जानकारी ली और छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याएं समझने का प्रयास किया.

छात्रों की मांग है कि मेस में भोजन की गुणवत्ता बेहतर की जाए और भोजन तैयार करने से लेकर परोसे जाने तक की व्यवस्था पर निगरानी बढ़ाई जाए. इसके साथ ही छात्रों का आरोप है कि उनकी पूर्व की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया, इसलिए जिम्मेदार व्यवस्था में सुधार की जरूरत है. छात्रों के इस विरोध के बाद विद्यालय की मेस व्यवस्था और शिकायत निवारण प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं.

डीएम ने कहा- छात्रों की समस्या को गंभीरता से लिया गया : कन्नौज के जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों की कुछ समस्याएं सामने आई थीं. प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद अब छात्रों की शिकायतों का समाधान कराने के साथ ही विद्यालय की मेस व्यवस्था की निगरानी और भोजन की गुणवत्ता की जांच पर भी जोर दिया जा रहा है.

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Last Updated : August 13, 2026 at 10:50 PM IST

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