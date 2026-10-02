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अपनों के इंतजार में 100 से ज्यादा अस्थियां, कई कोरोनाकाल से तालों में बंद, परिजनों ने मोड़ा मुंह

कई बार संबंधित लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता.

Ashes of the deceased locked away
दिवंगतों की अस्थियां तालों में बंद (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2026 at 6:39 PM IST

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बाड़मेर: श्राद्ध पक्ष में जहां लोग अपने पितरों की स्मृति में विधि–विधान से तर्पण और श्राद्ध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बाड़मेर के श्मशान घाट के लॉकरों में जंग लगे तालों के पीछे 100 से अधिक दिवंगत लोगों की अस्थियां वर्षों से अपने परिजनों का इंतजार कर रही हैं. इन अस्थियों को इस उम्मीद में लॉकर में बंद करके सुरक्षित रखा गया था कि परिजन इन्हें ले जाकर पवित्र नदियों में विसर्जित करेंगे, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद कई परिवार श्मशान घाट लौटकर ही नहीं आए.

'डर के चलते आज तक नहीं आए अस्थियां लेने' : कोरोनाकाल की कुछ अस्थियां आज भी श्मशान घाट में पड़ी हैं. जिनका अब तक विसर्जन नहीं किया गया. कोरोना के दौरान मृतकों के परिजन डर के चलते आज तक श्मशान घाट में अस्थियों का पता करने नहीं आए हैं. अस्थियों को लॉकरों में रखा गया है. मृतकों के परिजनों के पास चाबियां होने के कारण लॉकरों पर भी धूल और जाले जम गए हैं. जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें सालों से छुआ तक नहीं गया है.

श्मशान घाट समिति ने लोगों से की ये अपील, देखें वीडियो (ETV Bharat Barmer)

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Over the years, even the locks have rusted
इतने वर्षों में तालों पर भी लग गया जंग (ETV Bharat Barmer)

'चाबी ले जाते हैं परिजन, तालों पर लगी जंग' : नियमित श्मशान घाट आने वाले स्थानीय कालूराम आचर्य बताते हैं कि श्मशान घाट में 8-10 सालों से कई अस्थियां लॉकर में बंद पड़ी हैं. उनके परिजन चाबी अपने साथ ले जाते हैं. ऐसे में तालों पर जंग लग चुका है, लेकिन वे लोग लौटकर अस्थियां लेने तक नहीं आए हैं. वहीं, शिवलाल बताते हैं कि 10-12 सालों से कई अस्थियां लॉकर में बंद पड़ी हैं. मृतकों के परिजन न तो अस्थि लेने आए और न ही संतोषजनक जवाब दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई अस्थि विर्सजन में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो हमें बताएं. हम चंदा करके भी मदद करने को तैयार हैं. कम से कम दिवंगत आत्म को शांति मिले और उनकी अस्थि हरिद्वार में विसर्जित हो सके.

Rust has set in-not just on locks, but on lockers
ताले ही नहीं लॉकर में भी लगी जंग (ETV Bharat Barmer)

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'अब लॉकर भी हुए फुल' : श्मशान विकास समिति के महेन्द्र सिंह शेखावत के अनुसार श्मशान घाट समिति की ओर से रजिस्टर में सभी प्रविष्टियां दर्ज की जाती हैं. जब भी किसी मृतक के परिजन आते हैं, तो उन्हें अस्थियां सुपुर्द कर दी जाती हैं. लेकिन जब रखने की जगह कम हो जाती है, तो संस्था के सहयोग से अस्थियों को विसर्जन के लिए हरिद्वार भेज देते हैं. समिति के संयोजक भैरू लाल फुलवरिया बताते हैं कि 100 से अधिक दिवंगत लोगों की अस्थियां लॉकरों में बंद पड़ी है. समिति की ओर से कई बार संबंधित लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता. उन्होंने कहा कि अस्थियों को लंबे समय तक लाकर में रखने से व्यवस्थाओं संबंधित परेशानियां भी बढ़ रही हैं. अब लॉकर भी पूरी तरह भर गए हैं.

Ashes awaiting their loved ones
अपनों के इंतजार में अस्थियां (ETV Bharat Barmer)

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'श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन भेजेंगे हरिद्वार' : उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिन परिवारों के दिवंगत परिजनों की अस्थियां श्मशान घाट के लॉकर में रखी हैं. वे श्राद्ध पक्ष के दौरान उन्हें ले जाकर विधि-विधान से पवित्र नदियों में विसर्जित करें. उन्होंने बताया कि यदि संबंधित परिजन समय रहते अस्थियों को लेने नहीं पहुंचते हैं, तो श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन श्मशान विकास समिति के द्वारा बीकानेर की हेल्पिंग हेल्प ग्रुप के सहयोग से हरिद्वार में विधिवत रूप से विसर्जन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इससे पहले भी अस्थियों को रखने की जगह कम पड़ने पर हेल्पिंग हेल्प ग्रुप के सहयोग से वर्ष 2025 में भी 25 अस्थियों का विसर्जन करवाया गया. वहीं, कोरोना काल में 75 अस्थियों का विसर्जन करवाया गया था.

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OVER 100 ASHES LOCKED IN LOCKERS
FAMILY MEMBERS TURNED THEIR BACKS
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दिवंगतों की अस्थियां तालों में बंद
ASHES AWAITING THEIR LOVED ONES

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