नाहन में खाकी का कड़ा पहरा, 100 से ज्यादा पुलिस जवान संभाल रहे सुरक्षा की कमान, जानें क्या है पूरा मामला?
वाल्मीकि चौक विवाद के बाद प्रशासन अलर्ट, दोसड़का से संवेदनशील इलाकों तक वाहनों की जांच, धारा 163 लागू, एसपी ने संभाला मोर्चा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 6:44 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 10:55 AM IST
सिरमौर: जिला सिरमौर में नाहन शहर के वाल्मीकि चौक पर हाल ही में दो समुदायों के बीच हुए हिंसक टकराव के बाद नाहन में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और शहर में शांति बनाए रखने के लिए 100 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है. शहर के प्रवेश द्वार दोसड़का से लेकर संवेदनशील वाल्मीकि चौक तक पुलिस की विशेष निगरानी है. बाहर से आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है. वहीं, संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है.
दो समुदायों में हिंसक विवाद
दरअसल 23 अक्टूबर को वाल्मीकि चौक पर वाल्मीकि समुदाय और सिख समुदाय के सदस्यों के बीच शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया था. दोनों पक्षों के बीच कई घंटों तक पथराव हुआ. घटना में पुलिस कर्मियों और दोनों समुदायों के लोगों को चोटें आईं, जबकि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था. इस घटना से शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई और आम जनजीवन बाधित हुआ
दोबारा तनाव पैदा होने की आशंका
घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच शांति और आपसी सहमति की पहल हुई. इसके बाद दोनों समुदायों के लोगों ने मिलकर वाल्मीकि जयंती की शोभायात्रा में भी भाग लिया. हालांकि, पुलिस को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ऐसी सूचनाएं मिलीं कि दोनों समुदायों के कुछ लोग नाहन पहुंच सकते हैं. इससे दोबारा तनाव पैदा होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए. वहीं, सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए एसपी सिरमौर एनएस नेगी भी मैदान में उतरे. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर पुलिस जवानों की तैनाती और निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया. दूसरी ओर, शहर में फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल है.
शहर के प्रवेश द्वार पर गाड़ियों की जांच
मंगलवार सुबह से ही दोसड़का स्थित नाहन के प्रवेश द्वार पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया. यहां शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है. पुलिस की टीमें आवाजाही पर नजर रख रही हैं, जबकि वाल्मीकि चौक पर भी जवान तैनात किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य किसी भी संभावित तनाव को समय रहते रोकना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
29 अक्टूबर तक प्रतिबंधात्मक आदेश
जिला प्रशासन ने 26 अक्टूबर की शाम से 29 अक्टूबर तक नाहन के चिन्हित क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू की है. इसके तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर पांच या ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक है. इसके अलावा बिना अनुमति रैली, जुलूस व प्रदर्शन करने और हथियार या नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुएं लेकर चलने सहित आदेश में उल्लिखित अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.
ये प्रतिबंध दोसड़का से वाल्मीकि चौक होते हुए दिल्ली गेट तक व वाल्मीकि चौक से बस स्टैंड के प्रवेश द्वार तक के मार्गों और दोनों ओर लगते चिन्हित क्षेत्रों में लागू हैं.
"नाहन शहर में शांतिपूर्ण माहौल है. लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर धारा 163 लागू की गई है. लोगों से अपील है कि वे आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें. किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहें." - प्रियंका वर्मा, डीसी सिरमौर
भाईचारे की पहल, शांति और सौहार्द का संदेश
वहीं, वाल्मीकि और सिख समुदाय के बीच हुए हिंसक टकराव के बाद अब दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने आपसी भाईचारे और सौहार्द को मजबूत करने की पहल की है. मंगलवार दोपहर बाद नाहन में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों समुदायों के प्रभावशाली व्यक्तियों ने लोगों से मतभेद भुलाकर शांति बनाए रखने और मिल-जुलकर रहने की अपील की.
अमृतसर से पहुंचे समुदायों के प्रतिनिधि
संयुक्त प्रेस वार्ता में वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर के महासचिव बिल्लू वाल्मीकि और बुड्ढा दल अमृतसर से जत्थेदार अवतार सिंह नाहन पहुंचे. दोनों ने समुदायों के लोगों से अपील की कि वे पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ें, आपसी गलतफहमियां दूर करें और एक-दूसरे से माफी मांगकर मामले को समाप्त करें. उन्होंने आपसी भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि विवादों को बातचीत और आपसी समझ से सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए. शहर का माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है. लोगों को ऐसी किसी भी गतिविधि से बचना चाहिए, जिससे दोनों समुदायों के बीच फिर से तनाव पैदा हो.
प्रशासन से धारा 163 हटाने का आग्रह
दोनों प्रतिनिधियों ने प्रशासन से नाहन के चिन्हित क्षेत्रों में लागू धारा 163 को हटाने का अनुरोध किया. उनका कहना था कि आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाते हुए शहर में सामान्य माहौल बहाल करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए. दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया संदेश शहर में शांति और आपसी विश्वास बनाए रखने की अपील पर केंद्रित रहा. अब प्रशासन की ओर से प्रतिबंधात्मक आदेशों को लेकर जो भी फैसला लिया जाएगा, उसके अनुसार आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.