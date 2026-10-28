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नाहन में खाकी का कड़ा पहरा, 100 से ज्यादा पुलिस जवान संभाल रहे सुरक्षा की कमान, जानें क्या है पूरा मामला?

नाहन में हिंसक विवाद के बाद पुलिस का कड़ा पहरा ( ETV Bharat )

सिरमौर: जिला सिरमौर में नाहन शहर के वाल्मीकि चौक पर हाल ही में दो समुदायों के बीच हुए हिंसक टकराव के बाद नाहन में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और शहर में शांति बनाए रखने के लिए 100 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है. शहर के प्रवेश द्वार दोसड़का से लेकर संवेदनशील वाल्मीकि चौक तक पुलिस की विशेष निगरानी है. बाहर से आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है. वहीं, संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है.

दो समुदायों में हिंसक विवाद दरअसल 23 अक्टूबर को वाल्मीकि चौक पर वाल्मीकि समुदाय और सिख समुदाय के सदस्यों के बीच शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया था. दोनों पक्षों के बीच कई घंटों तक पथराव हुआ. घटना में पुलिस कर्मियों और दोनों समुदायों के लोगों को चोटें आईं, जबकि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था. इस घटना से शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई और आम जनजीवन बाधित हुआ