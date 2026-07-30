वाराणसी में 100 से ज्यादा मुस्लिमों ने ली गुरु दीक्षा; बोले-'यह हिंदू-मुस्लिम एकता का समाज है'
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 100 से ज्यादा मुस्लिम संप्रदाय के लोग पातालपुरी मठ पहुंचे. उन्होंने दीक्षा ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 7:34 AM IST
वाराणसी: देश भर की तरह काशी में भी उल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया. घाट से लेकर के मठों-मंदिरों में अलग तस्वीर देखने को मिली. इसी क्रम में एक अनोखी तस्वीर काशी में भी नजर आई.
काशी के पातालपुरी मठ में गाजीपुर और मिर्जापुर से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सिर पर टोपी लगाकर न सिर्फ गुरु दीक्षा ली बल्कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भी मनाया.
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 100 से ज्यादा मुस्लिम संप्रदाय के लोग पातालपुरी मठ पहुंचे. उन्होंने दीक्षा ली. गुरु से मंत्र प्राप्त किया और सनातन धर्म के अनुसार गुरु का पूजन करके उनसे आशीर्वाद लिया. यहां वाराणसी ही नहीं गाजीपुर और मिर्जापुर से भी लोग पहुंचे.
सनातन रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया. इस दौरान गुरु-शिष्य परंपरा में हिंदू-मुस्लिम का कोई भेद नहीं दिखा. गंगा-जमुनी तहजीब नजर आई.
पातालपुरी मठ में गाजीपुर से दीक्षा लेने आए जाकिर ने बताया कि हमारे पूर्वज रामानंद संप्रदाय के अनुयायी थे. ऐसे में आज हम अपने गुरु बालक दास महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं. हम लोग उनके लिए है और वह हमारे गुरु हैं.
हमें उनका आशीर्वाद चाहिए. उन्होंने कहा कि यह अपनी सोच पर निर्भर करता है कि आप किसी पर्व त्योहार को कैसे मनाते हैं. हम सभी यहां आकर गुरु दीक्षा लिए हैं. यह संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि यह समाज हिंदू-मुस्लिम एकता का समाज है. हम सभी आपस में भाई-भाई हैं. हमें कट्टरता के चश्मे को निकलकर आपसी समरसता के साथ रहना चाहिए.
गुरु दीक्षा लेने आए अफरोज अहमद कहते हैं कि जो लोग धर्म की बातें करते हैं, वह लोग गलत होते हैं. हम सभी पहले इंसान हैं और हमें अपने बीच से कट्टरता खत्म करनी चाहिए. हमें यहां आकर बहुत खुशी मिलती है. हम अपने गुरु के पास आते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं.
उनकी आरती उतारते हैं, पूजन दर्शन करते हैं और हमारे मन को बहुत सुकून मिलता है. हम सभी भारत के लोग हैं और हमारे यहां गंगा-जमुनी तहजीब एकता सबसे ऊपर है. इसी का संदेश हम सभी यहां देने का काम कर रहे हैं.
इस मौके पर बालकदास महाराज ने कहा कि यह जगतगुरु रामानंदाचार्य की पीठ है. उन्होंने कभी भी जात-पात या धर्म का भेद नहीं किया. जो भी व्यक्ति गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति लेकर के यहां आता है, हम सब उसका स्वागत करते हैं. हर व्यक्ति को प्रकाश की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि यहां आने वाले लोग गंगा-जमुनी तहजीब का संदेश दे रहे हैं. यह उन कट्टरपंथियों को एक जवाब भी दे रहे हैं, जो अपनी नकारात्मक सोच के साथ समाज को बांटने का काम करते हैं. यहां 100 से ज्यादा मुस्लिम धर्म के लोगों ने दीक्षा ग्रहण की.
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