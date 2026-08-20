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बासुकीनाथ में 118 किलो मिलावटी पेड़ा जब्त, कई दुकानों से एक्सपायर्ड कोल्ड्रिंक्स बरामद

दुमका के बासुकीनाथ में 118 किलो मिलावटी पेड़ा जब्त किया गया है. साथ ही कुछ दुकानों से एक्सपायर्ड कोल्ड्रिंक्स भी बरामद की गई.

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पेड़े की जांच करते खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2026 at 11:15 AM IST

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दुमका: श्रावणी मेला बासुकीनाथ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बासुकीनाथ में चल रहे खाद्य सामग्री की दुकानों, चाय नाश्ता की दुकानों, प्रसाद की दुकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. इसी बीच गुरुवार को भी टीम ने छापेमारी की, जिसमें कई दुकानों में फंगस लगी हुई पेड़ा पाई गई.

दरअसल, श्रावणी मेले के दौरान बासुकीनाथ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान विभिन्न दुकानों में एक्सपायर्ड कोल्ड्रिंक्स सहित फंगस लगी पेड़ा पाया गया. जिसे जांच टीम ने मौके पर एक्सपायर्ड कोल्ड्रिंक्स सहित 118 किलोग्राम फंगस लगा पेड़ा जब्त कर नष्ट कराया गया.

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी का बयान (Etv Bharat)

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अंजना रानी मिंज ने बताया कि श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, इसे लेकर प्रतिदिन जांच अभियान चलाकर होटलों सहित विभिन्न खाद्य एवं पेय पदार्थों की दुकानों में बिक रहे सामग्रियों की जांच की जा रही है. जांच के क्रम में कुछ दुकानों में एक्सपायर्ड कोल्ड्रिंक्स, केमिकल युक्त हल्दी तथा 118 किलोग्राम फंगस लगा पेड़ा जब्त कर नष्ट कराया गया.

साथ ही दुकानदारों को निर्धारित मानक के अनुरूप खाद्य सामग्री बेचने की सख्त हिदायत दी गई. उन्होंने बताया कि नकली एवं अशुद्ध खाद्य सामग्री बेचते हुए पकड़े जाने पर दुकानदारों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा जुर्माना भी वसूला जाएगा. दुबारा पकड़े जाने पर BSN की सुसंगत धारा पर मामला दर्ज कर जेल भी भेजा जाएगा.

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