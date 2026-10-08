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आंसू गैस की चपेट में आने से 100 से अधिक BSAP जवानों की तबीयत बिगड़ी, दरभंगा में ट्रेनिंग के दौरान हादसा

दरभंगा : बिहार के दरभंगा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस-13 परिसर में बुधवार को मॉक ड्रिल अभ्यास के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. आंसू गैस के गोले दागने के प्रशिक्षण के दौरान उसकी चपेट में आने से 100 से अधिक पुलिस जवानों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. प्रभावित सभी जवानों को आनन-फानन में इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया.

मिली जानकारी के अनुसार, प्रशिक्षित और प्रशिक्षु जवानों को एंटी-रायट और आंसू गैस के गोले दागने की ट्रेनिंग दी जा रही थी. इसी दौरान एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होने और अचानक टियर गैस छूटने के कारण पूरा इलाका धुएं की चपेट में आ गया. धुएं के संपर्क में आते ही जवानों को आंख और त्वचा में तेज खुजली, उल्टी, चक्कर आने तथा घबराहट की शिकायत होने लगीय एक साथ इतने बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों की तबीयत बिगड़ने से पूरे कैंप में हड़कंप मच गयाय कई एंबुलेंस की मदद से बारी-बारी से जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया

BSAP-13 के कमांडेंट रवीश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कैंप में पिछले 11-12 दिनों से प्रशिक्षण चल रहा था. बुधवार को सीनियर अधिकारियों के अभ्यास के दौरान छोड़े गए आंसू गैस के धुएं की चपेट में पास ही मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी आ गए. शुरुआत में मुख्य रूप से 5 जवानों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी, जबकि अन्य ने एहतियातन और खुजली व हल्की बेचैनी की शिकायत के बाद मेडिकल जांच और इलाज के लिए अस्पताल का रुख किया.

''प्रशिक्षित जवानों को आंसू गैस का गोला दागने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था. इसी दौरान एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होने के बाद कुछ जवानों को परेशानी महसूस हुई. कमांडेंट के अनुसार, कुल पांच जवानों की तबीयत बिगड़ी, जबकि कुछ अन्य पुलिसकर्मियों ने खुजली की शिकायत की. सभी को एहतियातन इलाज के लिए DMCH भेजा गया. डॉक्टरों के मुताबिक सभी की स्थिति खतरे से बाहर हैं. फिलहाल दो पुलिसकर्मियों को DMCH में भर्ती रखा गया है, जवानों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है.''- रवीश कुमार, कमांडेंट, BSAP-13

अस्पताल में भर्ती के लिए जाती महिला जवान (ETV Bharat)

सभी जवान खतरे से बाहर

DMCH अस्पताल के अधीक्षक और डॉक्टरों की टीम तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई और जवानों का प्राथमिक उपचार शुरू किया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, सभी जवानों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर हैं. प्राथमिक उपचार और स्थिति सामान्य होने के बाद अधिकांश जवानों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि कुछ को एहतियातन डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जवानों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है.

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