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नवरात्र में हिमाचल के शक्तिपीठों में उमड़ा आस्था का सैलाब, 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अश्विन नवरात्र के दौरान सात प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में 10,25,726 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. 11 से 19 अक्टूबर तक चले नौ दिवसीय नवरात्र उत्सव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. इस दौरान 1,04,520 वाहनों की आवाजाही भी दर्ज की गई. दर्शन व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की सराहना की.

नवरात्र के दौरान श्री नैना देवी मंदिर में सबसे अधिक 3,95,226 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. श्री ज्वालामुखी मंदिर में 1,80,000 और श्री चिंतपूर्णी मंदिर में 1,39,000 श्रद्धालु पहुंचे. श्री बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में 1,06,600 श्रद्धालुओं ने माथा टेका. इसके अलावा श्री चामुंडा देवी मंदिर में 70,500, श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में 69,400 और श्री बगलामुखी मंदिर में 65,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए.

पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित मंदिरों तक पहुंचने के लिए संकरे रास्तों और सीमित पार्किंग की वजह से यातायात और भीड़ प्रबंधन चुनौतीपूर्ण रहा. इसे देखते हुए पुलिस ने मंदिर परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा, पार्किंग, कतारों और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रमुख धार्मिक स्थलों पर लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना सरकार की अहम जिम्मेदारी है. पुलिस, जिला प्रशासन, मंदिर न्यासों, होमगार्ड और अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल से श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन उपलब्ध करवाए गए. मुख्यमंत्री ने लंबे समय तक ड्यूटी निभाने वाले पुलिस कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण की सराहना की. उन्होंने मंदिर प्रबंधन, स्वयंसेवकों, स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं के सहयोग की भी प्रशंसा की. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से अपील की कि पुलिस, अग्निशमन या एंबुलेंस की सहायता की जरूरत होने पर 24 घंटे उपलब्ध आपातकालीन हेल्पलाइन ईआरएसएस-112 पर संपर्क करें.

हिमाचल प्रदेश पुलिस के महानिदेशक अशोक तेवा ने मुख्यमंत्री की ओर से पुलिस बल की सराहना किए जाने पर आभार जताया. उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रोत्साहन पुलिस कर्मियों को जनता की सेवा और अधिक समर्पण, संवेदनशीलता और पेशेवर तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है. डीजीपी ने नवरात्र के दौरान तैनात जिला पुलिस प्रमुखों, पर्यवेक्षण अधिकारियों और जवानों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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