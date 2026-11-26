जनगणना@2027: एक लाख 14 हजार से ज्यादा लोगों ने की स्वगणना, 1 दिसंबर से डोर टू डोर शुरू होगा अभियान
उत्तराखंड में 16 नवंबर से शुरू स्वगणना अभियान में 1 लाख 14 हजार से अधिक लोगों ने Self-Enumeration किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 26, 2026 at 8:18 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में 16 नवंबर से स्वगणना की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जनगणना@2027 का आगाज हो चुका है. जनगणना में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहली बार स्वगणना का विकल्प दिया गया है, ताकि जनता खुद से खुद की गणना कर सके. जिसकी प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हो गई थी. ऐसे में जनता 30 नवंबर तक स्वगणना कर सकती है. प्रदेश में स्वगणना की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 26 नवंबर तक 1 लाख 14 हजार 121 लोगों ने स्वगणना कर लिया है. वहीं, 30 नवंबर को स्वगणना विकल्प का समय पूरा होने के बाद 1 दिसंबर से डोर टू डोर अभियान शुरू हो जाएगा. जिस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर आबादी की गणना करेंगे.
जनगणना कार्य निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड में 16 नवंबर से स्वगणना की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 26 नवंबर की दोपहर 4 बजे तक 1 लाख 14 हजार 121 लोगों ने स्वगणना किया है. जबकि उत्तराखंड राज्य में अनुमानित जनसंख्या करीब 1.27 करोड़ है. खास बात ये है कि प्रदेश के सभी 13 जिलों से में देहरादून जिले में सबसे अधिक 16 हजार 297 लोगों ने स्वगणना किया. इसके बाद उधम सिंह नगर जिले में 13 हजार 87 लोग और हरिद्वार जिले में 10 हजार 93 लोगों ने स्वगणना किया. इसके अलावा, प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में से देहरादून नगर निगम क्षेत्र के सबसे अधिक 10 हजार 830 लोगों ने स्वगणना किया. इसी तरह रुड़की नगर निगम क्षेत्र के 2428 लोगों ने स्वगणना किया.
प्रदेश के सभी 13 जिलों में स्वगणना की स्थिति:
- उत्तरकाशी जिले में अभी तक 4,018 लोग स्वगणना कर चुके है.
- चमोली जिले में अभी तक 5,808 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- रुद्रप्रयाग जिले में अभी तक 2,590 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- टिहरी गढ़वाल जिले में अभी तक 9,398 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- देहरादून जिले में अभी तक 16,297 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- पौड़ी गढ़वाल जिले में अभी तक 3,643 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- पिथौरागढ़ जिले में अभी तक 5,835 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- बागेश्वर जिले में अभी तक 2,410 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- अल्मोड़ा जिले में अभी तक 7,908 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- चंपावत जिले में अभी तक 3,943 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- नैनीताल जिले में अभी तक 5,201 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- उधम सिंह नगर जिले में अभी तक 13,087 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- हरिद्वार जिले में अभी तक 10,093 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
उत्तराखंड में स्वगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही जनता को जागरूक किए जाने को लेकर जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में दून विश्वविद्यालय में स्वगणना (Self-Enumeration) जागरूकता एवं सहायता शिविर का आयोजन किया गया. इस शिवर के दौरान जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं, प्राध्यापकों और कर्मचारियों से बातचीत की. साथ ही उन्हें जनगणना-2027 के तहत उपलब्ध डिजिटल स्वगणना (Self-Enumeration) सुविधा के महत्व के बारे में जानकारी दी. उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खुद ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करें. साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें.
प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में स्वगणना की स्थिति:
- नगर निगम, देहरादून क्षेत्र के अभी तक 10,830 लोग स्वगणना कर चुके है.
- नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्र में अभी तक 828 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- नगर निगम, श्रीनगर क्षेत्र में अभी तक 569 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- नगर निगम, कर्णप्रयाग-कोटद्वार क्षेत्र में अभी तक 997 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- नगर निगम, पिथौरागढ़ क्षेत्र में अभी तक 1,337 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- नगर निगम, अल्मोड़ा क्षेत्र में अभी तक 527 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्र में अभी तक 2,053 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- नगर निगम, काशीपुर क्षेत्र में अभी तक 1,651 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्र में अभी तक 1,249 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- नगर निगम, रुड़की क्षेत्र में अभी तक 2,428 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
- नगर निगम, हरिद्वार क्षेत्र में अभी तक 1,421 लोग स्वगणना कर चुके हैं.
प्रदेश में चल रहे स्वगणना अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को जनगणना-2027 के तहत डिजिटल माध्यम से अपने और अपने परिवार की स्वगणना की. साथ ही सभी प्रदेशवासियों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा कि,
जनगणना सिर्फ आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि हमारे प्रदेश और देश के उज्ज्वल भविष्य और विकास योजनाओं की आधारशिला है. भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई डिजिटल स्वगणना की सुविधा काफी सरल, सुरक्षित और समय की बचत करने वाली है. ऐसे में आगामी 30 नवंबर तक स्वयं आगे बढ़कर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी स्वगणना जरूर करें और राष्ट्र निर्माण के इस महाभियान में अपना बहुमूल्य योगदान दें.
-डॉ. धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री-
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