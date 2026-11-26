ETV Bharat / state

जनगणना@2027: एक लाख 14 हजार से ज्यादा लोगों ने की स्वगणना, 1 दिसंबर से डोर टू डोर शुरू होगा अभियान

एक लाख 14 हजार से ज्यादा लोगों ने की स्वगणना ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में 16 नवंबर से स्वगणना की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जनगणना@2027 का आगाज हो चुका है. जनगणना में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहली बार स्वगणना का विकल्प दिया गया है, ताकि जनता खुद से खुद की गणना कर सके. जिसकी प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हो गई थी. ऐसे में जनता 30 नवंबर तक स्वगणना कर सकती है. प्रदेश में स्वगणना की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 26 नवंबर तक 1 लाख 14 हजार 121 लोगों ने स्वगणना कर लिया है. वहीं, 30 नवंबर को स्वगणना विकल्प का समय पूरा होने के बाद 1 दिसंबर से डोर टू डोर अभियान शुरू हो जाएगा. जिस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर आबादी की गणना करेंगे.

जनगणना कार्य निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड में 16 नवंबर से स्वगणना की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 26 नवंबर की दोपहर 4 बजे तक 1 लाख 14 हजार 121 लोगों ने स्वगणना किया है. जबकि उत्तराखंड राज्य में अनुमानित जनसंख्या करीब 1.27 करोड़ है. खास बात ये है कि प्रदेश के सभी 13 जिलों से में देहरादून जिले में सबसे अधिक 16 हजार 297 लोगों ने स्वगणना किया. इसके बाद उधम सिंह नगर जिले में 13 हजार 87 लोग और हरिद्वार जिले में 10 हजार 93 लोगों ने स्वगणना किया. इसके अलावा, प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में से देहरादून नगर निगम क्षेत्र के सबसे अधिक 10 हजार 830 लोगों ने स्वगणना किया. इसी तरह रुड़की नगर निगम क्षेत्र के 2428 लोगों ने स्वगणना किया.