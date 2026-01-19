ETV Bharat / state

भारतीय सेना का 78वां स्थापना दिवस, आर्मी कमांडर बोले- आम जनता के बीच परेड का प्रस्ताव दिया

जयपुर : जयपुर के सप्त शक्ति कमांड ऑडिटोरियम में भारतीय सेना के 78वें स्थापना दिवस की परेड में बेहतर करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया. इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि पहली बार सेना ने छावनी से बाहर निकलकर आम जनता के बीच भारतीय सेना के 78वें स्थापना दिवस की परेड को आयोजित किया.

कार्यक्रम में सप्त शक्ति कमांड ने उन जांबाज सैनिकों, अधिकारियों, संस्था प्रमुखों और नागरिकों को सम्मानित किया, जिन्होंने इस बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए. मनजिंदर सिंह ने सहयोग के लिए हर एक वर्ग की तारीफ की. उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के बीच इस तरह की परेड आयोजित करने का प्रस्ताव उन्होंने काफी समय पहले रखा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और रक्षा मंत्री के पूरे सहयोग की वजह से ही यह ऐतिहासिक पल मुमकिन हो पाया. उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि सेना केवल देश की सीमाओं की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि यह हर देशवासी की अपनी सेना है.