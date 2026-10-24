पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता: रिकर्व में सीआइएसएफ, इंडियन राउंड में यूपी पुलिस और कंपाउंड में सीआरपीएफ अव्वल
रांची में आयोजित 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 11:42 PM IST
रांचीः झारखंड पुलिस की मेजबानी में रांची में आयोजित 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 में शनिवार को मिक्स टीम स्पर्धाओं के प्रथम हाफ के परिणाम घोषित किए गए. रिकर्व, इंडियन राउंड और कंपाउंड स्पर्धाओं में विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.
रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में सीआइएसएफ के नितिन कुमार यादव और बासंती महतो की जोड़ी 2673 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही. असम राइफल्स के अकोइजाम अमरजीत और प्रोमिला दैमारी ने 2649 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया. वहीं, बीएसएफ के चमन सिंह और गुंजन कुमारी 2633 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.
इंडियन राउंड मिक्स टीम स्पर्धा में उत्तर प्रदेश पुलिस के सौरभ मौर्य और दीपिका पांडेय की जोड़ी ने 1327 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया. महाराष्ट्र पुलिस के अतुल लक्ष्मण पाटिल और अनुराधा लक्ष्मण पाटिल 1311 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे. बीएसएफ के सुनील कुमार और प्रतीक्षा ने 1301 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया.
कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में सीआरपीएफ के भगवान दास और अंशु की जोड़ी 1396 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही. राजस्थान पुलिस के रजत चौहान और प्रियंका मीणा ने 1391 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र पुलिस के संदीप सुनील यादव और रेखा सखाराम लांडकर 1389 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.
इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके माध्यम से पुलिस बलों के बीच खेल भावना, अनुशासन और आपसी समन्वय को बढ़ावा दिया जा रहा है.
इसे भी पढे़ं- 15th All India Police Archery Competition: ITBP के नीरज और गौरव चांदने का जलवा, बासंती महतो ने फिर जीता स्वर्ण
इसे भी पढे़ं- 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिताः बासंती महतो ने जीता स्वर्ण पदक
इसे भी पढे़ं- 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिताः समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन