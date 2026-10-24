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पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता: रिकर्व में सीआइएसएफ, इंडियन राउंड में यूपी पुलिस और कंपाउंड में सीआरपीएफ अव्वल

15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड पुलिस की मेजबानी में रांची में आयोजित 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 में शनिवार को मिक्स टीम स्पर्धाओं के प्रथम हाफ के परिणाम घोषित किए गए. रिकर्व, इंडियन राउंड और कंपाउंड स्पर्धाओं में विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.

रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में सीआइएसएफ के नितिन कुमार यादव और बासंती महतो की जोड़ी 2673 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही. असम राइफल्स के अकोइजाम अमरजीत और प्रोमिला दैमारी ने 2649 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया. वहीं, बीएसएफ के चमन सिंह और गुंजन कुमारी 2633 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.