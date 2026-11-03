साक्षरता कर्मियों का बकाया मानदेय जारी; 64 जिलों के लिए लगभग 397.19 करोड़ आवंटित
राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के निदेशक और सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से आदेश जारी हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:04 AM IST
लखनऊ: साक्षर भारत योजना से जुड़े कार्मिकों के बकाया मानदेय भुगतान को लेकर योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्रदेश के 64 जिलों के लिए करीब 397.19 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है. इससे वर्षों से लंबित भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और योजना के तहत कार्य कर चुके जिला और ब्लॉक समन्वयकों, प्रेरकों को उनका अवशेष मानदेय मिल सकेगा.
राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के निदेशक और सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, साक्षर भारत योजना के तहत 31 मार्च 2018 तक कार्यरत रहे साक्षरता कर्मियों के अवशेष मानदेय भुगतान के लिए धनराशि आवंटित की गई है. आदेश के अनुसार, प्रेरकों को 2000 प्रतिमाह और जिला/ब्लॉक समन्वयकों को 6000 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा.
भुगतान से पहले सत्यापन: मानदेय भुगतान से पहले संबंधित कार्मिकों की वास्तविक उपस्थिति, कार्यों और अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा. जिला स्तर पर उपलब्ध ऑडिट रिपोर्ट और अन्य अभिलेखों के आधार पर बकाया राशि का निर्धारण किया जाएगा. आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग निर्धारित मद में ही किया जाए और किसी अन्य मद में उसका विचलन न हो.
31 दिसंबर तक नियमों के अनुसार खर्च: संबंधित जनपदों को 31 दिसंबर 2026 तक निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुसार धनराशि खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं. व्यय का विवरण और उपयोगिता प्रमाण-पत्र 5 जनवरी 2027 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा. भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा. आदेश में वित्तीय अनियमितता की स्थिति में संबंधित जनपदीय अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है.
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