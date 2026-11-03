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साक्षरता कर्मियों का बकाया मानदेय जारी; 64 जिलों के लिए लगभग 397.19 करोड़ आवंटित

साक्षरता कर्मियों का बकाया मानदेय जारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: साक्षर भारत योजना से जुड़े कार्मिकों के बकाया मानदेय भुगतान को लेकर योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्रदेश के 64 जिलों के लिए करीब 397.19 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है. इससे वर्षों से लंबित भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और योजना के तहत कार्य कर चुके जिला और ब्लॉक समन्वयकों, प्रेरकों को उनका अवशेष मानदेय मिल सकेगा.

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के निदेशक और सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, साक्षर भारत योजना के तहत 31 मार्च 2018 तक कार्यरत रहे साक्षरता कर्मियों के अवशेष मानदेय भुगतान के लिए धनराशि आवंटित की गई है. आदेश के अनुसार, प्रेरकों को 2000 प्रतिमाह और जिला/ब्लॉक समन्वयकों को 6000 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा.