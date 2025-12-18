ETV Bharat / state

खैरागढ़ में बढ़ रही बिजली बिल की बकाया राशि, 50 शासकीय विभागों पर ही 20 करोड़ से अधिक की देनदारी

खैरागढ़: बिजली विभाग की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. सरकारी दफ्तरों और निजी उपभोक्ताओं पर बढ़ता बिजली बकाया अब एक गंभीर मुद्दा बन गया है. आंकड़ों पर नजर डालें तो खैरागढ़ संभाग के 50 शासकीय विभागों पर 20 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है, जबकि खैरागढ़ क्षेत्र के करीब 33 हजार निजी उपभोक्ताओं पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी लंबित है.

नगरीय निकाय 8 करोड़ 33 लाख रुपए

ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 10 करोड़ 50 लाख रुपए

शिक्षा विभाग 17 लाख रुपए

स्वास्थ्य विभाग 21 लाख रुपए

आदिम जाति कल्याण विभाग 10 लाख रुपए

महिला एवं बाल कल्याण विभाग 12 लाख रुपए

वन विभाग 16 लाख रुपए

जल संसाधन विभाग 43 लाख रुपए

आंकड़े बिजली विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार

बकाया राशि की वसूली के लिए शासकीय विभागों और उपभोक्ताओं से लगातार संपर्क किया जा रहा है. नोटिस भी जारी किए गए हैं. 31 मार्च तक राशि वसूलने की कोशिश करेंगे- सचिन उत्तरवार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, विद्युत विभाग, खैरागढ़

नियम सबके लिए एक जैसे क्यों नहीं?: कई लोगों का कहना है कि विभाग आम उपभोक्ताओं से बिजली बिल वसूली में सख्ती दिखाता है. समय पर भुगतान नहीं होने पर कुछ ही महीनों में बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन दूसरी ओर शासकीय विभागों का करोड़ों का बकाया होने पर भी कार्रवाई नहीं होती. ऐसे में दोहरे मापदंड के भी आरोप लगते रहे हैं.

अगर समय रहते करोड़ों की राशि की वसूली नहीं हुई, तो इसका भार फिर बिजली के दाम बढ़ाकर आम जनता पर ही आ सकता है.