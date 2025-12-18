ETV Bharat / state

खैरागढ़ में बढ़ रही बिजली बिल की बकाया राशि, 50 शासकीय विभागों पर ही 20 करोड़ से अधिक की देनदारी

खैरागढ़ में 33 हजार निजी उपभोक्ताओं पर 4 करोड़ बकाया लेकिन 50 सरकारी विभागों पर 20 करोड़ से ज्यादा बकाया है.

OUTSTANDING ELECTRICITY BILLS
50 शासकीय विभागों पर ही 20 करोड़ से अधिक की देनदारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 18, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खैरागढ़: बिजली विभाग की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. सरकारी दफ्तरों और निजी उपभोक्ताओं पर बढ़ता बिजली बकाया अब एक गंभीर मुद्दा बन गया है. आंकड़ों पर नजर डालें तो खैरागढ़ संभाग के 50 शासकीय विभागों पर 20 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है, जबकि खैरागढ़ क्षेत्र के करीब 33 हजार निजी उपभोक्ताओं पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी लंबित है.

खैरागढ़ में बढ़ रही बिजली बिल की बकाया राशि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन-कौन से विभाग कितने के देनदार

  • नगरीय निकाय 8 करोड़ 33 लाख रुपए
  • ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 10 करोड़ 50 लाख रुपए
  • शिक्षा विभाग 17 लाख रुपए
  • स्वास्थ्य विभाग 21 लाख रुपए
  • आदिम जाति कल्याण विभाग 10 लाख रुपए
  • महिला एवं बाल कल्याण विभाग 12 लाख रुपए
  • वन विभाग 16 लाख रुपए
  • जल संसाधन विभाग 43 लाख रुपए

आंकड़े बिजली विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार

बकाया राशि की वसूली के लिए शासकीय विभागों और उपभोक्ताओं से लगातार संपर्क किया जा रहा है. नोटिस भी जारी किए गए हैं. 31 मार्च तक राशि वसूलने की कोशिश करेंगे- सचिन उत्तरवार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, विद्युत विभाग, खैरागढ़

नियम सबके लिए एक जैसे क्यों नहीं?: कई लोगों का कहना है कि विभाग आम उपभोक्ताओं से बिजली बिल वसूली में सख्ती दिखाता है. समय पर भुगतान नहीं होने पर कुछ ही महीनों में बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन दूसरी ओर शासकीय विभागों का करोड़ों का बकाया होने पर भी कार्रवाई नहीं होती. ऐसे में दोहरे मापदंड के भी आरोप लगते रहे हैं.

अगर समय रहते करोड़ों की राशि की वसूली नहीं हुई, तो इसका भार फिर बिजली के दाम बढ़ाकर आम जनता पर ही आ सकता है.

रामानुजगंज में बिजली उपभोक्ता की समस्या को लेकर लगा शिविर, बढ़ा बिल, लो वोल्टेज जैसी परेशानी लेकर पहुंचे लोग
गजब! BPL मीटर पर 2 लाख 83 हजार रुपये का बिजली बिल, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बुजुर्ग के उड़े होश
कोंडागांव में बिजली व्यवस्था को मिलेगी ताकत, 7 नए सब-स्टेशन, जामगांव 132 केवी स्टेशन और ट्रांसफार्मर

TAGGED:

खैरागढ़ में बिजली बकाया
KHAIRAGARH GOVERNMENT DEPARTMENT
KHAIRAGARH ELECTRICITY DEPARTMENT
खैरागढ़ बिजली विभाग
OUTSTANDING ELECTRICITY BILLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.