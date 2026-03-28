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कोटा संभाग में उपभोक्ताओं पर 245 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया, 135 करोड़ सरकारी विभागों पर

कोटा संभाग में बकाया बिजली बिलों की वसूली तेज हो गई है. इनमें 135 करोड़ से अधिक सरकारी विभागों पर बकाया है.

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संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालय (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 5:32 PM IST

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कोटा: मार्च का महीना सभी विभागों के लिए टारगेट पूरा करने का होता है और ऐसा ही टारगेट जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पर भी है. लगातार जेवीवीएनएल अपने बकाया बिलों की राशि को वसूलने में जुटा हुआ है. इस बीच सामने आया है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कोटा संभाग में 245 करोड़ रुपए बकाया है, जिनमें से 135 करोड़ रुपए सरकारी विभागों पर बकाया है. इनमें अकेले नगरीय निकाय विभागों पर 80 करोड़ से ज्यादा की बिजली बिलों की राशि बकाया है.

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जोनल चीफ इंजीनियर गजेंद्र सिंह बैरवा का कहना है कि वसूली के लिए अभियान चलाया हुआ है. रेगुलर बिलिंग वाले कंज्यूमर की बात की जाए तो उनके 5.85 लाख कंज्यूमर हैं. इनमें अधिकांश समय पर बिल जमा कर रहे हैं. बैरवा के अनुसार कंज्यूमर पर 245.61 करोड़ रुपए का बकाया है. इनमें कोटा शहर की बिजली व्यवस्था को संभाल रही फ्रेंचाइजी कंपनी कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (KEDL) का डाटा शामिल नहीं है.

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गजेंद्र सिंह बैरवा ने यह भी बताया कि इनमें से लगभग आधे से ज्यादा 135.60 करोड़ बकाया सरकारी विभागों का है, जिनको वसूलने का क्रम जारी है. लगातार पत्राचार इन विभागों के साथ किया जा रहा है. कई विभागों की आकस्मिक सेवा है, इसलिए सप्लाई को रोक नहीं सकते हैं. इसके बावजूद भी वसूली अभियान चलाया हुआ है. रिकवरी के लिए स्टाफ को भेजा भी जा रहा है. सभी अधिशासी और सहायक अभियंताओं को रिकवरी के लिए निर्देशित किया गया है.

नगरीय निकायों पर 80.61 करोड़ बकाया: गजेंद्र सिंह बैरवा के अनुसार सरकारी विभागों की बात की जाए तो नगरीय निकायों पर 80.61 करोड़ रुपए की राशि बकाया है. नगरीय निकायों की बिजली को लेकर हमेशा ही लेट लतीफी की नजर आती है. इसमें स्ट्रीट लाइटों के साथ-साथ सरकारी पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर लगी लाइट शामिल है. बारां, बूंदी, झालावाड़ नगर परिषद के साथ कोटा नगर निगम व संभाग की सभी नगर पालिकाएं भी शामिल हैं. बिजली विभाग ने बकाया के चलते बूंदी मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल का बीते दिनों कनेक्शन काट दिया था, जिसके चलते काफी हंगामा भी हुआ था.

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केंद्र सरकार के ऑफिस पर 39 करोड़ बकाया: संभाग में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बकाया जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) का है. उन्होंने बताया कि PHED का करीब 33 करोड़ रुपए बिजली का बिल बकाया है. बैरवा के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में भी करीब 39 करोड़ रुपए की देनदारी है. इनमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, एफसीआई और अन्य विभाग शामिल हैं.

थाने से लेकर अधिकारियों के कार्यालय में बकाया: कोटा संभाग के चारों जिलों में 80 से ज्यादा पुलिस थाने हैं. इसके अलावा डीएसपी, एएसपी, एसपी व आईजी ऑफिस भी हैं. कुल मिलाकर थाने से लेकर उच्च अधिकारियों के ऑफिस तक 6 करोड़ रुपए के बिजली बिल बकाया हैं. सरकारी विभागों पर भी 6.6 करोड़ की देनदारी है, जिनमें रीको, आबकारी, जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल व अन्य विभाग हैं.

जोनल चीफ इंजीनियर बैरवा का कहना है कि सभी विभागों से मार्च में ही भुगतान आता है. कुछ विभागों ने पैसा जमा भी कराया है और शेष विभागों के लिए लगातार पत्राचार कर रहे हैं. कुछ जगह पर सप्लाई भी बंद की गई है. इसी तरह से प्रशासन पर भी 1.2 करोड़ की राशि बकाया पूरे संभाग में है.

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