ETV Bharat / state

कोटा संभाग में उपभोक्ताओं पर 245 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया, 135 करोड़ सरकारी विभागों पर

कोटा: मार्च का महीना सभी विभागों के लिए टारगेट पूरा करने का होता है और ऐसा ही टारगेट जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पर भी है. लगातार जेवीवीएनएल अपने बकाया बिलों की राशि को वसूलने में जुटा हुआ है. इस बीच सामने आया है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कोटा संभाग में 245 करोड़ रुपए बकाया है, जिनमें से 135 करोड़ रुपए सरकारी विभागों पर बकाया है. इनमें अकेले नगरीय निकाय विभागों पर 80 करोड़ से ज्यादा की बिजली बिलों की राशि बकाया है.

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जोनल चीफ इंजीनियर गजेंद्र सिंह बैरवा का कहना है कि वसूली के लिए अभियान चलाया हुआ है. रेगुलर बिलिंग वाले कंज्यूमर की बात की जाए तो उनके 5.85 लाख कंज्यूमर हैं. इनमें अधिकांश समय पर बिल जमा कर रहे हैं. बैरवा के अनुसार कंज्यूमर पर 245.61 करोड़ रुपए का बकाया है. इनमें कोटा शहर की बिजली व्यवस्था को संभाल रही फ्रेंचाइजी कंपनी कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (KEDL) का डाटा शामिल नहीं है.

इसे भी पढ़ें- नगरीय निकायों के बकाया बिजली बिलों का सरकार करेगी भुगतान, 256 करोड़ करेगी ट्रांसफर

गजेंद्र सिंह बैरवा ने यह भी बताया कि इनमें से लगभग आधे से ज्यादा 135.60 करोड़ बकाया सरकारी विभागों का है, जिनको वसूलने का क्रम जारी है. लगातार पत्राचार इन विभागों के साथ किया जा रहा है. कई विभागों की आकस्मिक सेवा है, इसलिए सप्लाई को रोक नहीं सकते हैं. इसके बावजूद भी वसूली अभियान चलाया हुआ है. रिकवरी के लिए स्टाफ को भेजा भी जा रहा है. सभी अधिशासी और सहायक अभियंताओं को रिकवरी के लिए निर्देशित किया गया है.

नगरीय निकायों पर 80.61 करोड़ बकाया: गजेंद्र सिंह बैरवा के अनुसार सरकारी विभागों की बात की जाए तो नगरीय निकायों पर 80.61 करोड़ रुपए की राशि बकाया है. नगरीय निकायों की बिजली को लेकर हमेशा ही लेट लतीफी की नजर आती है. इसमें स्ट्रीट लाइटों के साथ-साथ सरकारी पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर लगी लाइट शामिल है. बारां, बूंदी, झालावाड़ नगर परिषद के साथ कोटा नगर निगम व संभाग की सभी नगर पालिकाएं भी शामिल हैं. बिजली विभाग ने बकाया के चलते बूंदी मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल का बीते दिनों कनेक्शन काट दिया था, जिसके चलते काफी हंगामा भी हुआ था.

इसे भी पढ़ें- 5 लाख का बिजली बिल देख कांप गया दुकानदार का कलेजा, सीएम से लगाई ये गुहार - Shopkeeper gets 5 lakh bill