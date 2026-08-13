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बिजली बिल बकाया होना चोरी नहीं, पटना हाईकोर्ट ने FIR की निरस्त

बिजली बिल बकाया को लेकर पटना हाईकोर्ट ने उस FIR को निरस्त कर दिया है जिसमें बकाया बिजली बिल को चोरी बताया गया था. पढ़ें-

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2026 at 9:04 PM IST

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पटना: घरेलू बिजली उपभोक्ता के खिलाफ बिजली कानून की धारा 135 के तहत दर्ज प्राथमिकी को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ बिजली बिल का बकाया होना और उसका भुगतान नहीं करना अपने आप में बिजली चोरी का अपराध साबित नहीं करता. धारा 135 के तहत आपराधिक मामला बनाने के लिए उपभोक्ता की बेईमान मंशा साबित करना जरूरी है.

5.39 लाख रुपये बकाया होने पर कटा था कनेक्शन : जस्टिस जितेंद्र कुमार की एकल पीठ ने मो. शाहिद इमाम की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. बिजली विभाग ने उनके खिलाफ करीब 5.39 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन काटे जाने के बावजूद अनधिकृत रूप से बिजली का इस्तेमाल करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी. उपभोक्ता ने इस प्राथमिकी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

बिजली चोरी के लिए बेईमान मंशा जरूरी : कोर्ट ने कहा कि बिजली कानून की धारा 135 के तहत अपराध साबित करने के लिए बेईमानी की मंशा (Dishonest Intention) का होना जरूरी है. वहीं, धारा 126 के तहत बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामले में केवल सिविल दायित्व बनता है और इसके लिए उपभोक्ता की बेईमान मंशा साबित करना आवश्यक नहीं है.

बकाया वसूली के लिए सिविल कार्रवाई का अधिकार : हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बिजली विभाग बकाया राशि की वसूली के लिए उपभोक्ता के खिलाफ सिविल कार्रवाई कर सकता है. हालांकि, केवल बकाया बिजली बिल या अनधिकृत उपयोग के आधार पर धारा 135 के तहत आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, जब तक बिजली चोरी की आवश्यक कानूनी शर्तें पूरी न हों.

हाईकोर्ट ने FIR की निरस्त : इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने मो. शाहिद इमाम की अर्जी मंजूर कर ली और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया. अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि बिजली बिल का बकाया और बिजली चोरी, कानून की नजर में एक ही बात नहीं हैं.

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