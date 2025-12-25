ETV Bharat / state

धनबाद के SNMMCH में आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग, समान काम के लिए मिले समान वेतन

धनबाद: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों के भरोसे का केंद्र है लेकिन इसी अस्पताल की नींव में अपनी मेहनत झोंकने वाले करीब 400 से 500 आउटसोर्सिंग कर्मचारी, अधिकार और उचित मेहनताना न मिलने पर संघर्ष कर रहे हैं. पिछले दस सालों से अपना योगदान दे रहे समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं.

हमारी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं

इन कर्मचारियों में नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, सफाईकर्मी और अन्य सहायक शामिल हैं. ये सभी दिन रात मेहनत करते हैं. कर्मचारियों का कहना है कि 'हमारा काम तो पूरे स्टाफ का बोझ हल्का करता है लेकिन हमारी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है.

कम वेतन में कैसे होगा गुजारा?

पारा मेडिकल महिला कर्मचारी रीना कुमारी का कहना है कि करीब 400 से 500 पैरामेडिकल स्टाफ अस्पताल में कार्यरत हैं. पिछले 10 सालों से संस्थान में सेवा देते आ रहे हैं. इसी संस्थान में रहकर अपनी पढ़ाई भी पूरी की लेकिन समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल पा रहा है. किराए के मकान में रहकर ड्यूटी कर रहे हैं. कम वेतनमान पर हमारा गुजारा आखिर कैसे हो सकेगा? वर्तमान में 15 हजार रूपए वेतन का भुगतान किया जा रहा है. किसी तरह की कोई भी छुट्टी नहीं मिलती है और ना ही किसी तरह की मेडिकल सुविधा मिल पाती है. पिछले 10 सालों से अस्पताल में कार्यरत हैं. वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन पर मुखर होते ही हमें काम से निकलने की धमकी दी जाती है.

हमें नहीं मिलता समान काम के बदले समान वेतन

कर्मचारी मुकेश कुमार दास ने बताया कि स्थाई कर्मचारियों की तरह हम भी अस्पताल में काम करते हैं लेकिन हमें समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया जाता है. स्थाई कर्मचारियों को 50 से 60 हजार वेतन मिलता है लेकिन हमें महज 15 हजार रूपये ही मिलते हैं. फ्रंटलाइन एजेंसी में हम काम करते हैं. कल के दिन यदि ये एजेंसी चेंज होती है तो हम बेरोजगार हो जाएंगे.