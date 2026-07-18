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हिमाचल में आउटसोर्स भर्ती पर बड़ा ब्रेक, अब वित्त विभाग की मंजूरी के बिना नहीं मिलेगी नौकरी, सरकार ने बदल दिए पूरे नियम

हिमाचल में आउटसोर्स भर्ती ( ETV Bharat )