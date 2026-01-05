मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में हेल्थ वर्कर्स के सामने भुखमरी, तीन महीने से नहीं हुआ एक पैसे का भुगतान
राज्य स्वायतशासी मेडिकल कॉलेज सोनभद्र के आउटसोर्सिंग स्वास्थ्यकर्मियों ने बीते तीन महीनों से वेतन नहीं मिलने पर जमकर प्रदर्शन किया.
सोनभद्र: राज्य स्वायतशासी मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में कार्यरत लगभग 200 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्यकर्मियों ने पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिलने पर जमकर प्रदर्शन किया. सोमवार को आक्रोशित स्वास्थ्यकर्मियों ने मेडिकल कॉलेज के L-2 भवन के गेट पर प्रदर्शन कर प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंप शीघ्र मानदेय भुगतान की गुहार लगाई.
प्रदर्शन करने वालों में आउटसोर्सिंग स्टॉफ नर्स, लैब तकनीशियन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल थे. उन्होंने कहाकि सोमवार को उन्होंने कार्य बहिष्कार किया है. आने वाले समय मे अगर वेतन का भुगतान नहीं हुआ, तो वो सभी हड़ताल पर चले जाएंगे.
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे NHM संघ के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र शुक्ला ने बताया कि "पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिलने से स्वास्थ्यकर्मी आर्थिक संकट का सामना करने को विवश हैं. इस कारण कर्मचारियों को घर चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं वेतन न मिलने से राशन, सब्जी और बच्चों की स्कूल फीस तक जमा करना मुश्किल हो गया है.
उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि अगले एक सप्ताह के भीतर पिछले तीन माह का बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया, तो सभी स्वास्थ्य कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे.
प्रदर्शन के दौरान संदीप, पूजा सिंह, राजन मौर्या, प्रियांशु, प्रियंका, प्रिंस, शांति, नेहा गुप्ता, मनदीप, दीपा सिंह, शुभम दुबे, पूजा सिंह, प्रियंका, नेहा गुप्ता, राजन मौर्य, प्रिंस, आनंद, ज्योति, मोनिका, सविता, आशा, सरस्वती, वंदना, प्रतिभा, श्वेता सहित बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहे.
वहीं इस सम्बंध में मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल सुरेश सिंह ने बताया कि आउट सोर्सिग कम्पनी के संविदा कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल सका है, जल्द ही कंपनी से बातचीत करके वेतन दिलाया जाएगा.
