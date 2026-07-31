लखनऊ में आउटसोर्स परिचालकों ने परिवहन निगम मुख्यालय मुख्यालय घेरा; कहा- काम ज्यादा, वेतन कम
एएमडी को सुनाईं अपनी समस्याएं, समाधान का भरोसा मिला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 7:15 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विभिन्न डिपो में तैनात आउटसोर्स परिचालक प्रबंधन के दोहरे रवैये से खफा हैं. उनका कहना है कि जब काम के घंटे निर्धारित हैं तो वेतन बराबर क्यों नहीं दिया जा रहा है? काम बराबर लिया जा रहा है तो वेतन भी बराबर ही होना चाहिए. उनका कहना है कि रोडवेज में नियमित परिचालकों के लिए अलग, संविदा परिचालकों के लिए अलग और आउटसोर्स परिचालकों के लिए अलग निर्धारित है, जबकि काम के घंटे उतने ही हैं. रोडवेज प्रबंधन को समान काम का समान वेतन देना चाहिए. अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के आउटसोर्स कंडक्टर शुक्रवार को परिवहन निगम मुख्यालय पहुंचे और गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. उन्होंने गेट पर एएमडी को अपनी समस्या भी सुनाई. एएमडी ने परिचालकों को भरोसा दिया है कि उनकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के तमाम आउटसोर्स परिचालक परेशान हैं, इसीलिए वह शुक्रवार को प्रदेश भर से अपने-अपने डिपो से बाहर निकलकर परिवहन निगम मुख्यालय पर विरोध जताने पहुंचे. पडरौना डिपो में आउटसोर्स परिचालक के पद पर तैनात आदित्य कुमार दुबे का कहना है कि यह दोहरा रवैया हम लोगों के साथ परिवहन निगम प्रबंधन अपना रहा है. नियमित परिचालकों को ₹55000, संविदा परिचालकों को 20000 से लेकर ₹25000 जबकि आउटसोर्स कर्मचारी को 9000 से लेकर सिर्फ ₹12000 ही मिल रहे हैं. काम के घंटे बराबर हैं तो वेतन भी बराबर होना चाहिए.
हमारी मांग समान कार्य का समान वेतन है. इसे पूरा किया जाए. इसके साथ ही आदित्य दुबे ने यह भी कहा कि एक और अन्याय हम लोग के साथ हुआ है. महिला परिचालकों को संविदा पर भर्ती किया गया है, जबकि पुरुषों को आउटसोर्स परिचालक के पद पर. महिलाओं से सिक्योरिटी के रूप में सिर्फ ₹10000 जमा कराया गया, जबकि पुरुषों से ₹25000. महिलाओं को वेतन भी ज्यादा मिल रहा है जबकि पुरुष को वेतन भी कम, यह भी बिल्कुल सही नहीं है.
गोरखपुर डिपो से परिवहन निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन करने आए आउटसोर्स परिचालक दीपक का कहना है कि परिवहन निगम में आउटसोर्स परिचालकों का शोषण किया जा रहा है. ₹1.75 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से उन्हें भुगतान का एग्रीमेंट है, लेकिन ₹1.50 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से ही भुगतान किया जा रहा है. किलोमीटर पूरे करने के बावजूद जो ₹3000 प्रोत्साहन की व्यवस्था है, वह प्रोत्साहन भी नहीं मिल रहा है.
इसके अलावा आउटसोर्स परिचालकों को सिर्फ लोकल की बसों का ही संचालन करने को दिया जा रहा है. पुरानी बसें दी जा रही हैं जिससे उन्हें किलोमीटर पूरे करने में भी दिक्कत हो रही है. परिवहन निगम में दोहरी व्यवस्था लागू है. ये ठीक नहीं है. हमें न्याय चाहिए.
परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (कार्मिक) अंकुर विकास का कहना है कि रोडवेज में पुरुषों की आउटसोर्स भर्ती की गई थी, जबकि महिलाओं के लिए शासन के निर्देश पर संविदा पर भर्ती संपन्न हुई थी. रोजगार मेला लगाकर महिलाओं को संविदा परिचालक पद पर भर्ती किया गया था. यह व्यवस्था लागू की गई थी जो अभी तक लागू है. जहां तक बात निर्धारित किलोमीटर की दर से भुगतान नहीं होने की है तो इसकी जांच कराई जाएगी.
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