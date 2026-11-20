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मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की तैयारी, 6 दिसंबर से नौकरी बचाने को हल्लाबोल

आउटसोर्स कर्मचारी करेंगे आंदोलन ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के ढाई लाख से ज्यादा आउट सोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट है. सरकार के निर्णय के बाद 31 मार्च तक इनकी सेवाएं समाप्त होने जा रही हैं. 6 दिसंबर से पूरे प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी नौकरी बचाने आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है.

अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर सरकार करीब ढाई से तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 तक खत्म करने की तैयारी में है. दो हजार से सात-आठ हजार रुपये के न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे इन कर्मचारियों की रोजी छिनने के साथ इन परिवारों की आजीविका संकट में आ जाएगी.

अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा (ETV Bharat) 6 दिसंबर को नौकरी बचाने आंदोलन शुरू करेंगे आउट सोर्स मोर्चे के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ अमित जैन ने बताया कि 6 दिसंबर को भोपाल के चिनार पार्क से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक विशाल नौकरी बचाओ आंदोलन आयोजित किया जाएगा. आंदोलन के माध्यम से कर्मचारी अपनी सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर रोक लगाने और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाएंगे. जैन का कहना है कि ये कर्मचारी बरसों से सरकारी सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और अब जबकि इनमें से ज्यादातर ओवर एज हो चुके हैं तब इन्हे बेरोजगार करना अन्याय है. इसका असर केवल कर्मचारियों तक नहीं होगा, उनके परिवार भी प्रभावित होंगे. सेवा समाप्ति के आदेश के खिलाफ आउटसोर्स कर्मचारी करेंगे आंदोलन (ETV Bharat) पांच हजार के न्यूनतम वेतन पर काम, अब नौकरी से भी छुट्टी मोर्चे के कार्यकारी अध्यक्ष अमित जैन का कहना है कि ये सारे कर्मचारी बीते दस-पंद्रह साल से न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे हैं. एक तरीके से सिस्टम की रीढ बने हुए हैं. हालात ये है कि स्कूलों, छात्रावासों के अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 4-5 हजार वेतन मिलता है. वहीं पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य, सफाईकर्मियों को 2 से 3 हजार महीना ही दिया जाता है, जो इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं उनका वेतन भी आठ हजार के लगभग है. इन कर्मचारियों को तो इतनी लंबी सेवाएं देने के बाद सम्मानजनक वेतन, सामाजिक सुरक्षा और नौकरी की गारंटी मिलनी थी. लेकिन तीन हजार से दस हजार के मासिक मानदेय में इनसे काम करवाने के बाद अब इनकी सेवाएं ही समाप्त की जा रही हैं. 22 दिसंबर के इस आदेश के बाद ही हो गई थी तैयारी