मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की तैयारी, 6 दिसंबर से नौकरी बचाने को हल्लाबोल
अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश में सेवा समाप्ति के आदेश के खिलाफ आउटसोर्स कर्मचारी करेंगे आंदोलन. रिपोर्ट- शिफाली पांडे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 5:08 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के ढाई लाख से ज्यादा आउट सोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट है. सरकार के निर्णय के बाद 31 मार्च तक इनकी सेवाएं समाप्त होने जा रही हैं. 6 दिसंबर से पूरे प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी नौकरी बचाने आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है.
अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर सरकार करीब ढाई से तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 तक खत्म करने की तैयारी में है. दो हजार से सात-आठ हजार रुपये के न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे इन कर्मचारियों की रोजी छिनने के साथ इन परिवारों की आजीविका संकट में आ जाएगी.
6 दिसंबर को नौकरी बचाने आंदोलन शुरू करेंगे आउट सोर्स
मोर्चे के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ अमित जैन ने बताया कि 6 दिसंबर को भोपाल के चिनार पार्क से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक विशाल नौकरी बचाओ आंदोलन आयोजित किया जाएगा. आंदोलन के माध्यम से कर्मचारी अपनी सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर रोक लगाने और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाएंगे. जैन का कहना है कि ये कर्मचारी बरसों से सरकारी सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और अब जबकि इनमें से ज्यादातर ओवर एज हो चुके हैं तब इन्हे बेरोजगार करना अन्याय है. इसका असर केवल कर्मचारियों तक नहीं होगा, उनके परिवार भी प्रभावित होंगे.
पांच हजार के न्यूनतम वेतन पर काम, अब नौकरी से भी छुट्टी
मोर्चे के कार्यकारी अध्यक्ष अमित जैन का कहना है कि ये सारे कर्मचारी बीते दस-पंद्रह साल से न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे हैं. एक तरीके से सिस्टम की रीढ बने हुए हैं. हालात ये है कि स्कूलों, छात्रावासों के अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 4-5 हजार वेतन मिलता है. वहीं पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य, सफाईकर्मियों को 2 से 3 हजार महीना ही दिया जाता है, जो इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं उनका वेतन भी आठ हजार के लगभग है. इन कर्मचारियों को तो इतनी लंबी सेवाएं देने के बाद सम्मानजनक वेतन, सामाजिक सुरक्षा और नौकरी की गारंटी मिलनी थी. लेकिन तीन हजार से दस हजार के मासिक मानदेय में इनसे काम करवाने के बाद अब इनकी सेवाएं ही समाप्त की जा रही हैं.
22 दिसंबर के इस आदेश के बाद ही हो गई थी तैयारी
मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने 22 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था. जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 तक समाप्त करने के निर्देश दिए थे. इस आदेश को योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग ने लागू करते हुए 11 नवंबर को आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का आदेश जारी कर दिया. आउटसोर्स कर्मचारी संगठन इसी आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.
हर विभाग से इन कर्मचारियो की छंटनी की तैयारी
मोर्चे के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का कहा है कि सरकार पहले ही 9,000 जनसेवा मित्रों, 5200 पेशा मोबिलाईजरों, 4600 कोरोना योद्धाओं के साथ ही 23 हजार संविदा प्रेरकों के साथ अलग-अलग योजनाओं में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर चुकी है. अब आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने की तैयारी है जो पहले से ही काफी कम वेतन पर काम कर रहे हैं.
आउटसोर्स के ये कर्मचारी छंटनी से प्रभावित होंगे
1- बिजली विभाग के सब स्टेशन आपरेटर, इनकी संख्या करीब 30 हजार के आसपास है.
2- समस्त विभागों के कंप्यूटर ऑपरेटर, इनकी संख्या 1 लाख के करीब पहुंचती है.
3- व्यावसायिक प्रशिक्षक, जिनकी संख्या लगऊग 5000 है.
4- इसी तरह से आउटसोर्स वाहन चालक की संख्या पांच हजार के करीब है.
5- आयुष विभाग के योग सहायक, प्रशिक्षक इनकी संख्या भी 6 हजार के करीब है.
करीब ढाई से तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों में पोषण वितरण, आजीविका मिशन, पंचायतों, जनपदों, नगरीय निकायों, स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी है.