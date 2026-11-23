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आउटसोर्स कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, समर्थन देने पहुंचे हरक सिंह रावत, सरकार को चेतावनी

आउटसोर्स कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: समान कार्य-समान वेतन और विभिन्न विभागों से हटाए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर सोमवार को प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारियों ने एक बार फिर से परेड ग्राउंड के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. कर्मचारियों का आरोप है कि पूर्व में सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई. तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत धरने पर बैठे कर्मियों के आंदोलन को अपना समर्थन देने पहुंचे.

इसी के विरोध में कर्मचारियों को दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा. प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग विभागों से बड़ी संख्या में कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए हैं. उनकी प्रमुख मांग है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी समान कार्य-समान वेतन की नीति लागू की जाए और जिन कर्मचारियों को विभिन्न विभागों से हटाया गया है, उन्हें दोबारा बहाल किया जाए.