चार साल बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण का इंतजार, तपोवन में सरकार के खिलाफ उठाई आवाज
तपोवन में आउटसोर्स कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सुक्खू सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 2:58 PM IST
धर्मशाला: तपोवन में चल रहे हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश में सरकार को बने चार साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है. कर्मचारियों ने सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने और उन्हें नियमित करने की मांग उठाई. उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में महज छह हजार रुपये मासिक मानदेय में परिवार का पालन-पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है.
आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, "जब उन्होंने नौकरी शुरू की थी, तब उन्हें 4500 रुपये मासिक मानदेय मिलता था, लेकिन चार साल बीतने के बाद भी इसमें महज 1500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. आज भी कर्मचारी छह हजार रुपये में अपने परिवार का गुजारा करने को मजबूर हैं. मौजूदा महंगाई में इतनी कम राशि से परिवार चलाना संभव नहीं है".
कर्मचारी नेता शेर सिंह ने कहा, "विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने कर्मचारियों से कई वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों को न तो न्यूनतम वेतन का लाभ मिला और न ही नियमितीकरण को लेकर कोई ठोस नीति बनाई गई. उन्होंने उपमुख्यमंत्री की ओर से रोजगार और स्थायी नौकरी को लेकर किए गए वादों पर भी सवाल उठाए. कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें विभागों में रिक्त पदों के अनुरूप सीधे विभाग के अधीन रोजगार दिया जाए और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए".
वहीं, आउटसोर्स कर्मचारी इंदुबाला ने कहा, "सरकार को जल्द से जल्द उनके लिए स्थायी नीति बनानी चाहिए. कई कर्मचारी 45 वर्ष से अधिक आयु के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके नियमित होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही. ऐसे में उन्हें यह चिंता सता रही है कि वे कब नियमित होंगे और कब सेवानिवृत्त हो जाएंगे. पहले मिलने वाली कुछ सरकारी सुविधाएं, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं भी अब उन्हें उपलब्ध नहीं हैं. महज छह हजार रुपये में घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई और परिवार के इलाज का खर्च उठाना बेहद मुश्किल हो गया है. यदि परिवार में कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो आर्थिक संकट और गहरा जाता है".
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