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चार साल बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण का इंतजार, तपोवन में सरकार के खिलाफ उठाई आवाज

तपोवन में आउटसोर्स कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat )

धर्मशाला: तपोवन में चल रहे हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश में सरकार को बने चार साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है. कर्मचारियों ने सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने और उन्हें नियमित करने की मांग उठाई. उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में महज छह हजार रुपये मासिक मानदेय में परिवार का पालन-पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है.

आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, "जब उन्होंने नौकरी शुरू की थी, तब उन्हें 4500 रुपये मासिक मानदेय मिलता था, लेकिन चार साल बीतने के बाद भी इसमें महज 1500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. आज भी कर्मचारी छह हजार रुपये में अपने परिवार का गुजारा करने को मजबूर हैं. मौजूदा महंगाई में इतनी कम राशि से परिवार चलाना संभव नहीं है".