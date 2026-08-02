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मध्य प्रदेश में किसानों के बाद सड़कों पर उतरे आउटसोर्स कर्मचारी, संकल्प पत्र का वादा दिलाया याद

आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में सेवा से हटाए जा रहे आउटसोर्स कर्मचारियों ने राजधानी भोपाल में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है. राजधानी में जुटे बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार से उनके संकल्प पत्र में किए गए वादे को निभाने की मांग की है. नियमित करने की मांग को लेकर राजधानी के आंबेडकर पार्क में प्रदेश के 24 जिलों में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट हुए. भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एकजुट आउटसोर्स कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश, हरिणाया और पंजाब सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है. कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम 21 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है. सड़कों पर उतरे आउटसोर्स कर्मचारी (ETV Bharat) सरकार निभाए संकल्प पत्र का वादा राजधानी भोपाल के आंबेडकर पार्क में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी जुटे. एक दिवसीय आंदोलन में शामिल होने आए रायसेन के देवेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ने 2023 में संकल्प पत्र में कहा था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा का लाभ दिया जाएगा. संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा किया जाना चाहिए. हम लोग इसी सरकार की देन है. सरकार ने ही हमें आउटसोर्स के रूप में लगाया. अब सरकार ही यदि हमें हटाएगी तो हम कहां जाएंगे. अधिकारी कभी भी कह देते हैं कि कल से मत आना.