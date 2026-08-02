मध्य प्रदेश में किसानों के बाद सड़कों पर उतरे आउटसोर्स कर्मचारी, संकल्प पत्र का वादा दिलाया याद

मध्य प्रदेश में किसानों के बाद सड़कों पर उतरे आउटसोर्स कर्मचारी, संकल्प पत्र का वादा दिलाया याद
मध्य प्रदेश में सेवा से हटाए जा रहे आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ भोपाल में किया प्रदर्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : August 2, 2026 at 5:20 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में सेवा से हटाए जा रहे आउटसोर्स कर्मचारियों ने राजधानी भोपाल में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है. राजधानी में जुटे बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार से उनके संकल्प पत्र में किए गए वादे को निभाने की मांग की है. नियमित करने की मांग को लेकर राजधानी के आंबेडकर पार्क में प्रदेश के 24 जिलों में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट हुए.
भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एकजुट आउटसोर्स कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश, हरिणाया और पंजाब सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है. कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम 21 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है.
सरकार निभाए संकल्प पत्र का वादा
राजधानी भोपाल के आंबेडकर पार्क में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी जुटे. एक दिवसीय आंदोलन में शामिल होने आए रायसेन के देवेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ने 2023 में संकल्प पत्र में कहा था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा का लाभ दिया जाएगा. संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा किया जाना चाहिए. हम लोग इसी सरकार की देन है. सरकार ने ही हमें आउटसोर्स के रूप में लगाया. अब सरकार ही यदि हमें हटाएगी तो हम कहां जाएंगे. अधिकारी कभी भी कह देते हैं कि कल से मत आना.
खुरई से आए संजय मरावी कहते हैं, ऊर्जा विभाग में दुर्घटनाएं सामान्य हैं, लेकिन बीमा बगैरह का कोई लाभ नहीं मिलता. उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने निगम मंडल बनाकर आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योटी दी है. पंजाब ने 65 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण का रास्ता साफ किया है. मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है. जब पंजाब सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों का दर्द समझ सकती है, तो मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार पिछले 23 सालों से इस दर्द को क्यों नहीं समझ पा रही है.
मांगें नहीं माने जाने पर सरकार के खिलाफ किया जाएगा बड़ा आंदोलन
बिजली विभाग में काम करने वाले रायसेन के प्रवीण गौर कहते हैं, ऊर्जा विभाग में 12 साल हो गए हैं. कई कर्मचारी ऐसे भी हैं, जिन्होंने 25 साल विभाग को दिया है. कई बार दुर्घटना में कर्मचारी की मौत तक की घटनाएं हो चुकी हैं. 15 सालों में 325 कर्मचारियों की मौत हुई है.
भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जन कहा कि सरकार को ज्ञापन सौंपा है. उम्मीद है सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देगी. यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
कर्मचारियों की प्रमुख मांग
- प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार स्तर पर ठोस नीति आऊटसोर्स सर्विस सेक्योरिटी एक्ट/आऊटसोर्स निगम मंडल बनाकर सामाजिक सुरक्षा एवं उचित वेतन सुनिश्चित किया जाए.
- आउटसोर्स/ठेका कर्मचारियों से संबंधित श्रम कानूनों का समुचित पालन सुनिश्चित किया जाए. कानूनों का पालन ना होने पर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए.
- 8 घंटे से अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त समय का नियमानुसार भुगतान किया जाए.
- आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभाग/संस्था से वेतन भुगतान की जाए, बिचौलिया प्रथा बन्द किया जाए.
- श्रम कानूनों के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों का मासिक वेतन प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही वेतन पर्ची प्रदान की जाए.
- अनुभव के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी की जाए एवं अनुभव के आधार संविदा / नियमित भर्ती में नीति बनाकर अवसर प्रदान किया जाए.
- बिना किसी ठोस कारण एवं जाँच के आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की प्रथा पर तत्काल रोक लगाई जाए.
- शिकायत/आरोप की उच्च स्तरीय जाँच के बिना आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त न की जाएं.
- सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमानुसार ईपीएफ और ईएसआईसी लाभ सुनिश्चित किया जाए.
- नियमित रूप के कार्यों के विरूद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में रहने के प्रावधान किया जाए.
- समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत को लागू किया जाए.
- आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्ति आदेश के विरूद्ध अपील हेतु विभाग स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए.
- आउटसोर्स कर्मचारियों का सेवाकाल आधार पर श्रेणी उन्नयन (अकुशल से अर्धकुशल, अर्धकुशल से कुशल एवं कुशल से उच्चकुशल) किया जाए.
- आउटसोर्स कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा 20 रुपये लाख किया जाए.
- आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदो के विरूद्ध समायोजित / संविलियन करने हेतु ठोस नीति बनाई जाए.
- कौशल विकास की दृष्टि से प्रतिवर्ष कार्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण (तकनीकी / गैर तकनीकी) प्रदान किया जाए और प्रमाणीकरण भी किया जाए.
- आउटसोर्स कर्मचारियों को सप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाए.