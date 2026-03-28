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बस्ती में आउटसोर्स कंपनी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स से लिया टेंडर, कंपनी पर FIR दर्ज कराने का आदेश

कमिश्नर की जांच में घोटाले का खुलासा हुआ है. टेंडर कैंसिल होने के बाद भी जेडी ने सैलरी देने का आदेश जारी कर दिया.

आउटसोर्स कंपनी का फर्जीवाड़ा आया सामने.
आउटसोर्स कंपनी का फर्जीवाड़ा आया सामने. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 3:33 PM IST

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बस्ती : माध्यमिक शिक्षा विभाग के एडेड स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. मंडलायुक्त अखिलेश सिंह की जांच में पता चला कि लखनऊ की फर्म 'महिष इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड' के दस्तावेज जाली थे. साथ ही विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत की भी पुष्टि हुई है. मामले में मंडलायुक्त ने कंपनी निदेशकों और विभाग के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.

रिपोर्ट के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बस्ती मंडल के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 300 से अधिक चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होनी थी. नियमानुसार, जिस कंपनी को यह टेंडर दिया गया था, उसने तकनीकी निविदा पाने के लिए भारी जालसाजी का सहारा लिया. जांच रिपोर्ट जैसे ही जेडी के पास पहुंची उन्होंने कंपनी का टेंडर निरस्त कर दिया. लेकिन उसी कंपनी से कर्मचारियों को सैलरी देने का भी एक आदेश दे दिया.

फर्म महिष इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने जाली दस्तावेजों के सहारे करोड़ों का टेंडर लिया था. संयुक्त विकास आयुक्त और कोषाधिकारी की पड़ताल में पाया गया कि कंपनी ने टेंडर हासिल करने के लिए न केवल अपने अनुभव प्रमाण पत्रों के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि कंपनी का टर्नओवर और बैंक गारंटी के लिए जमा की गई धरोहर राशि भी पूरी तरह फर्जी और जाली निकली.

जांच में संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) कार्यालय के एक बाबू की सीधी संलिप्तता और कंपनी के साथ गहरी मिलीभगत की पुष्टि हुई है. आरोप है कि कर्मचारी ने ही फर्जी दस्तावेजों को दरकिनार कर फाइल को आगे बढ़ाने और टेंडर फाइनल कराने में मुख्य भूमिका निभाई. मंडलायुक्त अखिलेश सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महिष इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाए. फर्जीवाड़े में संलिप्त विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय जांच बिठाई जाए.

संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा आनंद कर पांडे ने बताया कि कमिश्नर के निर्देश का पालन किया जा रहा है, जिस कंपनी को आउट सोर्स का कार्य मिला था उसकी शिकायत के बाद जांच हो रही थी और दोषी पाए जाने पर अब कार्यवाही अमल में लाई जा रही है.

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