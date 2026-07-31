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आगरा के परिषदीय स्कूलों में बिना अनुमति के बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलेगी एंट्री

बीएसए डॉ.राकेश सिंह ने जारी किया आदेश, बच्चों की पढ़ाई के मद्देनजर लिया फैसला.

outsiders will not be allowed entry agra basic schools without permission
आगरा के परिषदीय स्कूलों में बिना अनुमति के बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलेगी एंट्री. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 8:25 AM IST

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आगरा: आगरा जिले के परिषदीय विद्यालयों में अब बिना अनुमति के किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी. बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ.राकेश सिंह ने गुरुवार को इस संबंध मे आदेश जारी किया. इसमें स्पष्ट लिखा है कि कि यू-ट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर सहित कोई भी बाहरी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं करेगा. इसके साथ ही विद्यालयों में फोटो खींचना और वीडियो रिकार्डिंग पर रोक लगा दी है. ताकि, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल का अनुशासन बना रहे. मगर, शिक्षा विभाग ने अपनी गलती और लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए यह तुगलकी फरमान जारी किया है.

बीएसए डॉ.राकेश सिंह ने बताया कि आगरा में हाल के दिनों में कई बाहरी लोग बिना अनुमति विद्यालयों में पहुंचकर वीडियो रिकार्डिंग और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार कर रहे थे. इससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था. विद्यार्थियों का ध्यान भटक रहा था. विद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा था. इसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है.

यह आदेश में लिखा: बीएसए डॉ.राकेश सिंह के जारी किए आदेश के अनुसार यदि किसी व्यक्ति, संस्था, यू-ट्यूवर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को किसी वैध उद्देश्य से विद्यालय में प्रवेश करना है. फोटो या वीडियो रिकार्डिंग करनी है तो पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. अनुमति के बाद ही वे विद्यालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे. बीएसए ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन हो. बिना अनुमति विद्यालय में प्रवेश करने या नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

यू-ट्यूबरों पर भी रहेगी आने पर रोक: आगरा के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की गुटबाजी हावी है. शिक्षकों के मन नहीं मिलने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. गुटबाजी में शिक्षक एक-दूसरे के साक्ष्य इकट्ठा करने, बैठते-पढ़ाते हुए के फोटो वीडियो बनाने में पूरा दिन निकालते हैं. यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है. जिले के अधिकांश स्कूल गुटबाजी की भेंट चढ़ गए हैं. बच्चे और अभिभावक परेशान हैं. बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है.


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