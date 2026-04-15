ETV Bharat / state

हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स से STEM लर्निंग को बढ़ावा, IIT ISM और बीसीसीएल धनबाद की अनूठी पहल

धनबाद: वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने और छात्रों में एनालिटिकल स्किल्स विकसित करने के उद्देश्य से IIT (ISM) ने DPLMA हाई स्कूल, नावागढ़ में एक विशेष STEM आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में कक्षा 10, 11 और 12 के लगभग 300 छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

विज्ञान के सिद्धांतों को सरल और रोचक ढंग से समझाया

प्रशिक्षण की खास बात यह रही कि इसमें पारंपरिक पढ़ाई के बजाय हैंड्स-ऑन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए विज्ञान के सिद्धांतों को सरल और रोचक ढंग से समझाया गया. Balloon Blow Up, Candle Water Rising, Turmeric Indicator, Density Layering (Liquid Stack), Light Refraction और Lava Lamp जैसे प्रयोगों के माध्यम से छात्रों को साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का व्यावहारिक अनुभव कराया गया.

वंचित वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और प्रायोगिक विज्ञान शिक्षा से जोड़ना

कार्यक्रम का संचालन प्रो. रश्मि सिंह और प्रो. नीलाद्रि दास के नेतृत्व में किया गया. यह पहल BCCL के सहयोग से CSR के तहत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य PAP (Project Affected People) और वंचित वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और प्रायोगिक विज्ञान शिक्षा से जोड़ना है.

छात्रों की भागीदारी और समझ दोनों में हुई वृद्धि

प्रशिक्षण के दौरान विजुअल, लॉजिकल और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोच का प्रभावी मिश्रण देखने को मिला, जिससे छात्रों की भागीदारी और समझ दोनों में वृद्धि हुई. प्रो. रश्मि सिंह ने कहा कि हैंड्स-ऑन STEM लर्निंग छात्रों को किताबों की सीमाओं से बाहर निकालकर विज्ञान को वास्तविक रूप में समझने का अवसर देती है और उनमें जिज्ञासा को बढ़ाती है.