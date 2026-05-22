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दो माह से पानी की किल्लत: आक्रोशित लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, मिला ये आश्वासन

अलवर जिला डार्क जोन में आता है, जिसके चलते यहां पानी की समस्या लंबे अरसे से बनी हुई है.

Station House Officer mediating
समझाइश करते थानाधिकारी (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 3:15 PM IST

3 Min Read
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अलवर: शहर के गायत्री मंदिर रोड स्थित सूर्यवास मोहल्ले में करीब दो माह से पेयजल किल्लत से परेशान लोगों का आक्रोश शुक्रवार को फूट पड़ा. पेयजल की समस्या के चलते लोगों ने सड़क को जाम कर दिया. इसके बाद मौके पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. बढ़ती परेशानी को देखते हुए लोगों ने जलदाय विभाग व थाना पुलिस के अधिकारियों को घटना से अवगत कराया, इसके बाद वह मौके पर पहुंचे.

जलदाय विभाग के जेईएन हरिओम जाट ने बताया कि क्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे पानी की सप्लाई शुरू की गई थी. स्थिति को उन्होंने खुद मौके पर जाकर देखा, तब घरों में पानी आ रहा था. उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी पड़ने से शहर में पानी की खपत बढ़ गई है, जिससे घरों तक सप्लाई पहुंचने में देरी हो रही है. जलदाय विभाग के अधिकारियों ने साफ किया कि सभी क्षेत्र में पानी की सप्लाई की जा रही है. इसमें कई बार कुछ क्षेत्रों में पानी देरी से भी पहुंचने की शिकायत मिलती है. उन्होंने बताया कि शनिवार को पानी की सप्लाई को सुचारू शुरू करने के बाद वह स्वयं इस क्षेत्र में व्यवस्था की निगरानी के लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि लोगों को समझाइश की गई है, जिसके बाद उन्होंने जाम खोल दिया.

People protesting on the road
सड़क पर प्रदर्शन करते लोग (ETV Bharat Alwar)

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वहीं स्थानीय निवासी अनिता ने बताया कि मोहल्ले में लोगों को लंबे समय से पानी की समस्या हो रही है. जिसको लेकर जलदाय विभाग व जिला कलेक्टर को भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में पानी की समस्या बढ़ रही है. जिसको देखते हुए लोग टैंकर पर आश्रित हो रहे हैं. वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इसी क्षेत्र में होटल व ढाबे भी संचालित होते हैं. जिनके लोग बड़ी मोटर से पानी खींचते हैं, जिसके चलते घरों में पानी नहीं आता. उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जिनसे आश्वासन मिला है. यदि शनिवार को पानी की सुचारू आपूर्ति नहीं होती है, तो फिर प्रदर्शन किया जाएगा.

पढ़ें: खुशखबरीः जोधपुर से 204 किलोमीटर दूर है नहर का पानी, 50 घंटे में पहुंचने की उम्मीद

गर्मी में बढ़ी पानी की मांग: अलवर जिला डार्क जोन में आता है, जिसके चलते यहां पानी की समस्या लंबे अरसे से बनी हुई है. गर्मी के समय में पानी की मांग बढ़ने से कई बार लोगों को पानी नहीं मिलने पर वह आक्रोशित होते हैं और सड़कों पर जाम लगा कर प्रदर्शन करते हैं. लोगों ने आरोप लगाया कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को घटना से कई बार अवगत कराने के बावजूद भी समाधान नहीं निकलता है.

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DRINKING WATER SUPPLY IN ALWAR
OFFICIALS ENSURED WATER SUPPLY
TRAFFIC JAM DUE TO ROAD BLOCK
WATER SCARCITY FOR TWO MONTHS

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