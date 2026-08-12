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हर्ष और बीरबल एनकाउंटर को लेकर भारतीय रोड़ समाज में आक्रोश, कुरुक्षेत्र में विधायक का पुतला फूंका

कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर स्थित योग भवन में हर्ष और बीरबल एनकाउंटर को लेकर अखिल भारतीय रोड़ समाज ने महापंचायत का आयोजन किया.

KURUKSHETRA BIRU VALMIKI ENCOUNTER
हर्ष और बीरबल एनकाउंटर को लेकर भारतीय रोड़ समाज में आक्रोश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 12, 2026 at 6:25 PM IST

3 Min Read
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​कुरुक्षेत्र: करनाल में बीरू वाल्मीकि हत्या प्रकरण के आरोपी हर्ष और बीरबल के पुलिस एनकाउंटर का मामला गरमाता जा रहा है. इस घटना से आक्रोशित अखिल भारतीय रोड़ समाज की एक बड़ी महापंचायत कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर तट स्थित योग भवन में आयोजित की गई. इस बैठक में हजारों की संख्या में समाज के लोग जुटे. एनकाउंटर को निर्मम और फर्जी बताते हुए समाज के लोगों ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया तथा करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद का धर्मशाला के बाहर पुतला फूंका.

CBI या सिटिंग जज से जांच कराने की मांग: अखिल भारतीय रोड़ महासभा के प्रधान बलकार पुंडरी ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि "इस एनकाउंटर से पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हर्ष और बीरबल को पहले पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में उनका एनकाउंटर कर दिया गया. समाज ने मांग रखी है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच CBI, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज या सेशन कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए ताकि सच सामने आ सके."

हर्ष और बीरबल एनकाउंटर मामले के विरोध में कुरुक्षेत्र में बैठक (ETV Bharat)

​विधायक के बयान पर भारी नाराजगी: महापंचायत में करनाल विधायक जगमोहन आनंद की बयानबाजी पर कड़ा ऐतराज जताया गया. बलकार पुंडरी ने कहा कि "विधायक द्वारा कोरे कागज पर लिखकर शाम तक 100% परिणाम देने जैसी बात कहना एक जनप्रतिनिधि की मर्यादा के खिलाफ है. जनप्रतिनिधि को सभी समाजों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. समाज ने सरकार से मांग की है कि विधायक के इस गैर-जिम्मेदाराना बयान को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए."

Kurukshetra Biru Valmiki Encounter
विधायक का पुतला फूंका (ETV Bharat)

समाज की प्रमुख मांगेंः ​रोड़ समाज ने इस पूरे मामले में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तीन मुख्य मांगें रखी हैं.

  1. निष्पक्ष जांच: पूरे एनकाउंटर प्रकरण की जांच CBI या सिटिंग जज से करवाई जाए.
  2. SP का तबादला: जांच पूरी होने तक करनाल पुलिस कप्तान का तुरंत ट्रांसफर किया जाए.
  3. ​दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई: एनकाउंटर की टीम में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई हो.

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद तय होगी आगे की रणनीतिः महापंचायत में पुंडरी से विधायक सतपाल जांबा और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के भाई समर कल्याण भी पहुंचे. बलकार पुंडरी ने कहा कि "समाज के कई प्रतिनिधि भी सरकार का हिस्सा हैं, इसलिए सरकार को एक मौका और दिया जा रहा है. समाज के प्रतिनिधिमंडल को बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगें और भावनाएं रखी जाएंगी, और इस मुलाकात के बाद ही समाज आगामी कड़े कदम उठाने पर फैसला लेगा.

Kurukshetra Biru Valmiki Encounter
हर्ष और बीरबल एनकाउंटर के खिलाफ बैठक (ETV Bharat)
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