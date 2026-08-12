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हर्ष और बीरबल एनकाउंटर को लेकर भारतीय रोड़ समाज में आक्रोश, कुरुक्षेत्र में विधायक का पुतला फूंका

हर्ष और बीरबल एनकाउंटर को लेकर भारतीय रोड़ समाज में आक्रोश ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: करनाल में बीरू वाल्मीकि हत्या प्रकरण के आरोपी हर्ष और बीरबल के पुलिस एनकाउंटर का मामला गरमाता जा रहा है. इस घटना से आक्रोशित अखिल भारतीय रोड़ समाज की एक बड़ी महापंचायत कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर तट स्थित योग भवन में आयोजित की गई. इस बैठक में हजारों की संख्या में समाज के लोग जुटे. एनकाउंटर को निर्मम और फर्जी बताते हुए समाज के लोगों ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया तथा करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद का धर्मशाला के बाहर पुतला फूंका. CBI या सिटिंग जज से जांच कराने की मांग: अखिल भारतीय रोड़ महासभा के प्रधान बलकार पुंडरी ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि "इस एनकाउंटर से पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हर्ष और बीरबल को पहले पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में उनका एनकाउंटर कर दिया गया. समाज ने मांग रखी है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच CBI, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज या सेशन कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए ताकि सच सामने आ सके." हर्ष और बीरबल एनकाउंटर मामले के विरोध में कुरुक्षेत्र में बैठक (ETV Bharat)