भिवानी में पीपल के पेड़ों को काटने पर आक्रोश, पुलिस चौकी में दर्ज करवाई शिकायत, FIR की मांग

पीपल का पेड़ काटे जाने पर इलाके में आक्रोश ( Etv Bharat )

भिवानी: स्थानीय सेक्टर-13 स्थित पार्क नंबर-3 में लगे प्राचीन पीपल के दो पेड़ों को काटे जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है. द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रामकिशन शर्मा सहित अन्य स्थानीय लोगों ने इस घटना पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से एक बड़ा अपराध बताया है. हिन्दू धर्म में पीपल का स्थान महत्वपूर्णः रविवार को स्थानीय सेक्टर-13 में भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग के दौरान पीपल के पेड़ काटे जाने के मामले पर रोष व्यक्त किया गया. इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सेक्टर वासियों ने पीपल का पेड़ काटने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि स्थानीय कुछ लोगों ने अचानक से इस पेड़ को काट दिया. मौके पर पहुंचे प्रधान रामकिशन शर्मा ने कहा कि "पीपल का पेड़ केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में एक देवता के समान पूजनीय है. सनातन धर्म और श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार इस वृक्ष को देवताओं का स्वरूप माना गया है. हिंदू धर्म में पीपल को काटना, कटवाना या जलाना पूरी तरह अनुचित और वर्जित है. यहां तक कि जब बेटा पैदा होता है, तब मां के सिर पर लोटे में पीपल के पत्ते रखने की परंपरा है, जो इसके महत्व को दर्शाता है."