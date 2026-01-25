ETV Bharat / state

भिवानी में पीपल के पेड़ों को काटने पर आक्रोश, पुलिस चौकी में दर्ज करवाई शिकायत, FIR की मांग

भिवानी में सेक्टर-13 के पार्क में पीपल के पेड़ को काटने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश है. दोषियों के खिलाफ FIR की मांग की गई.

cutting down Peepal tree
पीपल का पेड़ काटे जाने पर इलाके में आक्रोश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 25, 2026 at 10:55 PM IST

भिवानी: स्थानीय सेक्टर-13 स्थित पार्क नंबर-3 में लगे प्राचीन पीपल के दो पेड़ों को काटे जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है. द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रामकिशन शर्मा सहित अन्य स्थानीय लोगों ने इस घटना पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से एक बड़ा अपराध बताया है.

हिन्दू धर्म में पीपल का स्थान महत्वपूर्णः रविवार को स्थानीय सेक्टर-13 में भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग के दौरान पीपल के पेड़ काटे जाने के मामले पर रोष व्यक्त किया गया. इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सेक्टर वासियों ने पीपल का पेड़ काटने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि स्थानीय कुछ लोगों ने अचानक से इस पेड़ को काट दिया. मौके पर पहुंचे प्रधान रामकिशन शर्मा ने कहा कि "पीपल का पेड़ केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में एक देवता के समान पूजनीय है. सनातन धर्म और श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार इस वृक्ष को देवताओं का स्वरूप माना गया है. हिंदू धर्म में पीपल को काटना, कटवाना या जलाना पूरी तरह अनुचित और वर्जित है. यहां तक कि जब बेटा पैदा होता है, तब मां के सिर पर लोटे में पीपल के पत्ते रखने की परंपरा है, जो इसके महत्व को दर्शाता है."

cutting down Peepal tree
पीपल का पेड़ काटने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश (Etv Bharat)

समाधान शिविर में शिकायत की तैयारीः उन्होंने वैज्ञानिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि "पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए जीवनदायी है. उन्होंने कहा कि इस मामले में सेक्टर-13 पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है. मंगलवार को समाधान शिविर में शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग करेंगे." इस मौके पर डॉ. सतबीर और श्यामलाल कोच ने बताया कि "कोरोना काल में चिकित्सक पीपल के पेड़ के तले आराम करने की सलाह देते थे. अब पीपल के पेड़ों को काटा जा रहा है. जिन्होंने भी पीपल के पेड़ों को काटा या कटवाया है, वह गलत किया है."

'पीपल पेड़ काटना जीव हत्या समान है': पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा और डॉ. फूल सिंह धनाना ने बताया कि "पीपल का पेड़ पक्षियों को खाना देते है, जिसको बरबंटी कहते हैं." कृपाराम बडाला और राकेश सेठी ने कहा कि "पीपल के पेड़ पर पक्षी अंडे देते है, ऐसे में पीपल के पेड़ को काटना जीव हत्या समान है. वे इस तरह से पर्यावरण और धार्मिक प्रतीकों के साथ हो रहे खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे. इस अवसर पर कई स्थानीय लोग मौजूद थे."

