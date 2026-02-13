ETV Bharat / state

वकील शुऐब किदवई की हत्या को लेकर आक्रोश, हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में दिनदहाड़े हुई अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या के मामले में जिले भर के अधिवक्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है. अधिवक्ताओं ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार करके हत्या का पर्दाफाश नहीं किया जाता है, तो अधिवक्ता बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.

हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी: शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को इसका ज्ञापन सौंपा. अधिवक्ता शुऐब किदवई की शुक्रवार को दोपहर में नगर कोतवाली के असेनी मोड़ के पास अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी. वह बलेनो कार में सवार थे.अधिवक्ता की हत्या की जानकारी पर कचेहरी में हड़कम्प मच गया था.

हत्यारों को गिरफ्तारी करने की मांग: अधिवक्ताओं ने सुरक्षा को लेकर आक्रोश जताया. अधिवक्ताओं ने नाराजगी दिखाई थी. इस वारदात के बाद बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई गई. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए. बैठक में तय किया गया कि अगर 48 घंटे में गिरफ्तारी कर वारदात का पर्दाफाश पुलिस नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा.