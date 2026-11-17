झारखंड में फिर तेज होगा छात्र आंदोलन, 22 नवंबर को हजारीबाग में जुटेंगे युवा, आंदोलन 2.0 का मंच ने किया ऐलान
जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने छात्र आंदोलन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 17, 2026 at 8:45 PM IST
रांचीः झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है. नियुक्तियों में देरी, नई रिक्तियों का विज्ञापन जारी नहीं होने और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार नहीं होने का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है. इन सवालों को लेकर जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने छात्र आंदोलन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी है. मंच ने 22 नवंबर 2026 को हजारीबाग के गांधी मैदान में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय छात्र महापंचायत बुलाने की घोषणा की है. इसे प्रस्तावित आंदोलन 2.0 की पहली बड़ी कड़ी माना जा रहा है.
मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछली बार जयपाल सिंह स्टेडियम में हुए छात्र आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से मांगों पर दो महीने के भीतर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया था. इसी आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया था. लेकिन मंच का आरोप है कि तय समय गुजरने के बाद भी युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ. करीब तीन महीने बीतने के बावजूद नियुक्तियों और परीक्षा सुधार की दिशा में कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दे रही है. इससे छात्रों में नाराजगी बढ़ रही है.
खाली पदों पर नियुक्ति शुरू करने का दबाव
मंच ने राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है. प्रतिनिधियों ने कहा कि दरोगा, जिला पुलिस, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सहायक आचार्य, टीजीटी और पीजीटी सहित कई पदों पर नियुक्तियां लंबित हैं. इसके बावजूद नई वैकेंसी जारी करने में देरी हो रही है. मंच का कहना है कि सरकारी विभागों में रिक्तियों की पहचान कर नियुक्ति कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट हो सके कि किस पद के लिए कब परीक्षा और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी.
छात्र संगठनों का कहना है कि युवाओं को बार-बार परीक्षा और नियुक्ति की अनिश्चितता से गुजरना पड़ रहा है. उनकी मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए. परीक्षाएं निर्धारित समय पर हों और परिणाम तथा नियुक्ति प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं किया जाए.
सीजीएल विवाद की जांच सीबीआई से कराने की मांग
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा विवाद भी उठाया गया. मंच ने सीआईडी जांच की गति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जांच पूरी होने और अंतिम रिपोर्ट आने में काफी देरी हो रही है. प्रतिनिधियों के अनुसार, हाईकोर्ट की ओर से छह महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था, लेकिन एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अंतिम रिपोर्ट सामने नहीं आई है. मंच ने मुख्यमंत्री से इस मामले सहित अन्य कथित परीक्षा अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई.
मंच ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले पर भी असंतोष जताया. प्रतिनिधियों का कहना था कि यदि सरकार डबल बेंच में अपील करती है, तो उसे परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को मजबूती से रखना चाहिए. इस मामले में आगे की कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात भी कही गई.
पांचों प्रमंडलों में होगी छात्र महापंचायत
मंच की वर्किंग कमेटी ने आंदोलन को राज्यव्यापी स्वरूप देने का निर्णय लिया है. इसके तहत झारखंड के पांचों प्रमंडलों में छात्र महापंचायत आयोजित की जाएगी. पहली महापंचायत 22 नवंबर को हजारीबाग के गांधी मैदान में होगी. इसमें उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों के अलावा दूसरे क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है.
मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि महापंचायत में छात्रों की समस्याओं, लंबित नियुक्तियों और परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर चर्चा होगी. इसके बाद आंदोलन की अगली रूपरेखा तय की जाएगी. यदि सरकार मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं करती है, तो आंदोलन 2.0 शुरू किया जाएगा.
मंच ने चेतावनी दी है कि इस बार आंदोलन का दायरा पहले से अधिक व्यापक होगा. प्रतिनिधियों ने सरकार से युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज करने, नई रिक्तियों पर विज्ञापन जारी करने और परीक्षा प्रणाली में जरूरी सुधार करने की मांग की है. अब निगाहें 22 नवंबर को हजारीबाग में होने वाली छात्र महापंचायत और उसमें तय होने वाली आगे की रणनीति पर टिकी हैं.
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