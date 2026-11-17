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झारखंड में फिर तेज होगा छात्र आंदोलन, 22 नवंबर को हजारीबाग में जुटेंगे युवा, आंदोलन 2.0 का मंच ने किया ऐलान

प्रेस वार्ता करते जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के प्रवक्ता ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है. नियुक्तियों में देरी, नई रिक्तियों का विज्ञापन जारी नहीं होने और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार नहीं होने का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है. इन सवालों को लेकर जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने छात्र आंदोलन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी है. मंच ने 22 नवंबर 2026 को हजारीबाग के गांधी मैदान में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय छात्र महापंचायत बुलाने की घोषणा की है. इसे प्रस्तावित आंदोलन 2.0 की पहली बड़ी कड़ी माना जा रहा है.

मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछली बार जयपाल सिंह स्टेडियम में हुए छात्र आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से मांगों पर दो महीने के भीतर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया था. इसी आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया था. लेकिन मंच का आरोप है कि तय समय गुजरने के बाद भी युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ. करीब तीन महीने बीतने के बावजूद नियुक्तियों और परीक्षा सुधार की दिशा में कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दे रही है. इससे छात्रों में नाराजगी बढ़ रही है.