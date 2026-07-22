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दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज पर हरियाणा में आक्रोश, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन

लाठीचार्ज के लिए दोषी पुलिसकर्मियों को सजा देने की मांगः वहीं कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी की छात्र इकाई इनसो ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया. कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरी व अन्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि "छात्रों पर बर्बरता से लाठी चलाना सरकार की तानाशाही को दर्शाती है." उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ ही छात्रों के विभिन्न पेपर जो लीक होते हैं. उन पर अंकुश लगाए जाने और इस लाठीचार्ज में दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दिए जाने की मांग की.

'न्याय मिलने तक जारी रहेगा भूख हड़ताल': वहीं संयुक्त छात्र संघर्ष समिति भिवानी के बैनर तले दो पूर्व छात्र नेताओं ने न्याय मिलने तक भूख हड़ताल की शुरूआत की. मौके पर संयुक्त छात्र संघर्ष समिति भिवानी से जुड़े छात्र नेताओं व छात्राओं ने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान जिस प्रकार से निर्दोष विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, वह निदंनीय है और छात्राओं के साथ पुलिस और सिविल ड्रेस में कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया और उन्हें गलत टच भी किया. उन्होंने कहा कि ऐसे दोषी व्यक्तियों को जिन्होंने छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया. उन्हें ढूंढकर उन पर कार्रवाई की मांग भी करते हैं. उन्होंने कहा कि "जब तक न्याय नहीं मिल जाता, छात्र नेता मनजीत लांग्यान और उमेश भारद्वाज लघु सचिवालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे.

भिवानी/सिरसाः दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को भिवानी लघु सचिवालय के बाहर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और छात्र संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांगा के साथ-साथ छात्रों के साथ जंतर-मंतर पर हुई बर्बरता को लेकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की.

भिवानी में केंद्र सरकार का प्रदर्शन (ETV Bharat)

आरोप 'लाठीचार्ज करने वाले लोगों में RSS के लोग थे शामिल': उन्होंने कहा कि "एक तरफ तो नरेंद्र मोदी सरकार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों पर दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज के साथ ही अभद्र व्यवहार करती है, जो छेड़खानी के स्तर का है. ऐसे में बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी." वहीं इनसो से जुड़े छात्रों व इनसो छात्र इकाई के नेता सेठी धनाना ने कहा कि "छात्रों के साथ सरकार का जो व्यवहार है, उसको लेकर बड़े स्तर पर रोष है. सरकार को बैकफुट पर आकर छात्रों की मांग माननी चाहिए, अन्यथा यह प्रदर्शन और भी बड़ा रूप लेगा." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि "लाठीचार्ज करने वाले लोगों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन के लोग शामिल थे, जो कि भाजपा के संरक्षण में पुलिस के साथ थे, यह लोकतंत्र का हनन है."

भिवानी में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

'दिल्ली पुलिस के जवानों ने बहनों के कपड़े फाड़ दिए'-दिग्विजय चौटाला: सिरसा में जजपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि "बीजेपी की इन दमनकारी नीतियों को खत्म करने के लिए अब सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में मैं भी शामिल हुआ, बाद में जो हालात पता चला. उस समय इंटरनेट बंद थे. पुलिस की बर्बरता को देखा तो देखा नहीं गया. मैंने ये सोचा भी नहीं था कि युवाओं ने जोश नहीं खोया और इनके हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है. आरएएफ और दिल्ली पुलिस ने डंडे बरसाए और लाठी पर कील लगाकर मारी गई. पहले बैलेट बुलेट चलाई गई, बारिश में करंट वाली बंदूक से उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया. आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने हमारी बहनों के कपड़े फाड़ दिए और गलत तरीके लाठियों को बहनों पर बरसाया गया. अपने जीवनकाल में ऐसा नजारा नहीं देखा."

'सरकार को छात्रों से संवाद करना चाहिए': सिरसा में भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंद्र सिंह औलख ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने कहा कि "अपने भविष्य और अधिकारों की आवाज उठा रहे छात्रों पर पुलिस बल का प्रयोग किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता." औलख ने कहा कि "यदि सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय लाठियों से जवाब देगी तो इससे युवाओं का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास कमजोर होगा." उन्होंने कहा कि "सरकार को छात्रों से संवाद करना चाहिए था, न कि उनके आंदोलन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास करना चाहिए."

'छात्राओं पर लाठीचार्ज किया जाना अत्यंत गंभीर विषय है': सिरसा में जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई जेजेपी की छात्र संघ इकाई इनसो सहित अन्य संगठनों ने नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं एवं छात्राओं पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की. जेजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक वर्मा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राधेश्याम शर्मा ने कहा कि "युवा और छात्र देश के भविष्य हैं. अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकार है. छात्रों और युवाओं के साथ बल प्रयोग करना और विशेष रूप से छात्राओं पर लाठीचार्ज किया जाना अत्यंत गंभीर विषय है." उन्होंने कहा कि "इस घटना से देशभर के युवाओं एवं आम नागरिकों में रोष व्याप्त है."