भूधंसान में बच्चे की मौत के बाद शव के साथ GM कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन, मुआवजा और नियोजन की मांग
भूधंसान में बच्चे की मौत के बाद लोगों ने शव लेकर जीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और अपनी मांग रखी. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 9, 2026 at 7:04 PM IST
धनबादः सिजुआ के तिनपटिया इलाके में मंगलवार सुबह हुए भीषण भूधंसान की घटना के बाद बुधवार को ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया. हादसे में एक ही परिवार के छह लोग जमीन में दब गए थे. घटना में आठ वर्षीय विक्रम कुमार भुइयां की भी मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम के बाद विक्रम का शव एंबुलेंस से सिजुआ बीसीसीएल एरिया-10 के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष लाया गया, जहां परिजन, ग्रामीण और स्थानीय नेता शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं.
प्रबंधन अपने आश्वासन से पीछे हटा
प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और एक सदस्य को नियोजन देने की है. ग्रामीणों का कहना है कि भूधंसान की घटना के बाद बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से मंगलवार को बातचीत के दौरान प्रभावित परिवार को सहायता और मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था, हालांकि, अब प्रबंधन अपने आश्वासन से पीछे हट रहा है.
मौत को लेकर लोगों में आक्रोश
ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में लगातार जमीन धंसने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रभावित लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है. विक्रम की मौत के बाद लोगों में काफी आक्रोश है.
शव को एंबुलेंस में रखकर जीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है. मौके पर पुलिस और सीआईएसएफ (Central Industrial Security Force) की टीम तैनात है, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो. वहीं, स्थानीय लोग और परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.
प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक बीसीसीएल प्रबंधन मुआवजे और नियोजन को लेकर ठोस निर्णय नहीं लेता, तब तक शव के साथ उनका प्रदर्शन जारी रहेगा. फिलहाल जीएम कार्यालय के बाहर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और सभी की नजर प्रबंधन के अगले कदम पर है.
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