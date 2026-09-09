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भूधंसान में बच्चे की मौत के बाद शव के साथ GM कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन, मुआवजा और नियोजन की मांग

GM कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते ग्रामीण ( Etv Bharat )

धनबादः सिजुआ के तिनपटिया इलाके में मंगलवार सुबह हुए भीषण भूधंसान की घटना के बाद बुधवार को ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया. हादसे में एक ही परिवार के छह लोग जमीन में दब गए थे. घटना में आठ वर्षीय विक्रम कुमार भुइयां की भी मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम के बाद विक्रम का शव एंबुलेंस से सिजुआ बीसीसीएल एरिया-10 के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष लाया गया, जहां परिजन, ग्रामीण और स्थानीय नेता शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं.

प्रबंधन अपने आश्वासन से पीछे हटा

प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और एक सदस्य को नियोजन देने की है. ग्रामीणों का कहना है कि भूधंसान की घटना के बाद बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से मंगलवार को बातचीत के दौरान प्रभावित परिवार को सहायता और मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था, हालांकि, अब प्रबंधन अपने आश्वासन से पीछे हट रहा है.

स्थानीय कांग्रेस नेता का बयान (Etv Bharat)

मौत को लेकर लोगों में आक्रोश

ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में लगातार जमीन धंसने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रभावित लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है. विक्रम की मौत के बाद लोगों में काफी आक्रोश है.