मेरठ में छात्र नेता को जिला बदर करने पर भड़का आक्रोश; समर्थकों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी
छात्रों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से विश्वविद्यालय में छात्रों के हक की लड़ाई पूरी निष्ठा से लड़ रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 2:31 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 2:39 PM IST
मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के छात्र नेता शान मोहम्मद के खिलाफ प्रशासन द्वारा की गई जिला बदर की कार्रवाई पर विवाद गहरा गया है. छात्रों ने मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है.
26 सितंबर 2026 को अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा तीन महीने के लिए मेरठ की सीमा से बाहर (जिला बदर) करने के आदेश के बाद छात्र संगठनों और भारतीय किसान यूनियन में तीखा आक्रोश देखने को मिल रहा है. बड़ी संख्या में समर्थकों और छात्र नेताओं ने मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से इस आदेश पर तत्काल पुनर्विचार करने की मांग की.
भाकियू नेता मोहसीन ने बताया कि शान मोहम्मद पर दर्ज मुकदमे केवल छात्र आंदोलनों और अधिकारों की लड़ाई से जुड़े हैं. उन्होंने किसी के साथ मारपीट या गंभीर अपराध नहीं किया है. असली गुंडों को पकड़ने के बजाय प्रशासन देश के भविष्य यानी छात्रों को जेल और जिला बदर की धमकियां दे रहा है.
हम भारतीय किसान यूनियन (इंडिया) की तरफ से प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं. अगर दो दिनों में इस आदेश का निष्पक्ष परीक्षण कर कार्रवाई वापस नहीं ली गई, तो हम 100-200 ट्रैक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट और डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे.
छात्र नेता हैविन खान ने कहा शान मोहम्मद किठौर का निवासी है और पिछले 10 वर्षों से विश्वविद्यालय में छात्रों के हक की लड़ाई पूरी निष्ठा से लड़ रहा है. किठौर थाने में दर्ज तीन मुकदमे केवल विरोध-प्रदर्शन और छात्र हित के हैं. उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है ताकि उनकी राजनीति और करियर को नुकसान पहुंचाया जा सके.
अगर जिला बदर का यह तानाशाही आदेश वापस नहीं लिया गया, तो पूरे जिले के छात्र सड़कों पर उतरेंगे. हम दिल्ली के आंदोलनों की तर्ज पर मेरठ कमिश्नरी पार्क में धरने पर बैठेंगे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे.
एडीएम प्रशासन ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए शान मोहम्मद को 3 महीने के लिए मेरठ जिले से निष्कासित (जिला बदर) करने का आदेश जारी किया. छात्रों ने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि शान मोहम्मद विधि LLB के छात्र हैं.
उनके खिलाफ गंभीर संगठित अपराधों या किसी मामले में दोष सिद्धि का कोई रिकॉर्ड नहीं है. छात्र नेताओं ने प्रशासन से अपील की है कि छात्र के शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस आदेश पर पुनः विचार किया जाए और इसे जल्द से जल्द निरस्त किया जाए.
यह भी पढ़ें: राज्यसभा का रण: 2027 से पहले दिग्गजों का 'महा-इम्तिहान', क्या फिर चलेगा क्रॉस वोटिंग का खेल?