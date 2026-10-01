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मेरठ में छात्र नेता को जिला बदर करने पर भड़का आक्रोश; समर्थकों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी

मेरठ में छात्र नेता को जिला बदर करने पर भड़का आक्रोश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के छात्र नेता शान मोहम्मद के खिलाफ प्रशासन द्वारा की गई जिला बदर की कार्रवाई पर विवाद गहरा गया है. छात्रों ने मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है.

26 सितंबर 2026 को अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा तीन महीने के लिए मेरठ की सीमा से बाहर (जिला बदर) करने के आदेश के बाद छात्र संगठनों और भारतीय किसान यूनियन में तीखा आक्रोश देखने को मिल रहा है. बड़ी संख्या में समर्थकों और छात्र नेताओं ने मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से इस आदेश पर तत्काल पुनर्विचार करने की मांग की. ​भाकियू नेता मोहसीन ने बताया कि शान मोहम्मद पर दर्ज मुकदमे केवल छात्र आंदोलनों और अधिकारों की लड़ाई से जुड़े हैं. उन्होंने किसी के साथ मारपीट या गंभीर अपराध नहीं किया है. असली गुंडों को पकड़ने के बजाय प्रशासन देश के भविष्य यानी छात्रों को जेल और जिला बदर की धमकियां दे रहा है. समर्थकों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी. (Video Credit: ETV Bharat) हम भारतीय किसान यूनियन (इंडिया) की तरफ से प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं. अगर दो दिनों में इस आदेश का निष्पक्ष परीक्षण कर कार्रवाई वापस नहीं ली गई, तो हम 100-200 ट्रैक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट और डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे.