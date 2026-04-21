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अनूपगढ़ मंडी में गेहूं के फटे बारदाने पर भड़का आक्रोश, दो क्वालिटी इंस्पेक्टरों को बनाया बंधक

व्यापारियों ने कहा कि जब तक साढ़े पांच लाख नए बैग उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक अधिकारियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा.

Farmers Outraged Over Torn Gunny Bags
फटे बारदाने से किसान हुए नाराज (ETV Bharat Anupgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 9:07 PM IST

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Updated : April 21, 2026 at 9:22 PM IST

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अनूपगढ़: नई धान मंडी में गेहूं खरीद के दौरान फटे बारदाने को लेकर विवाद गहरा गया. खराब गुणवत्ता के बैग मिलने से नाराज व्यापारी, किसान और मजदूर धरने पर बैठ गए और विरोध स्वरूप दो क्वालिटी इंस्पेक्टरों को बंधक बना लिया, जिससे मंडी में हालात तनावपूर्ण हो गए. आरोप है कि एफसीआई की ओर से वितरित किए गए करीब एक लाख जूट के बैग पूरी तरह से फटे और पुराने थे, जिससे व्यापारियों, किसानों और मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

'दोनों अधिकारियों के मोबाइल भी कब्जे में लिए': व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील गोदारा ने बताया कि जब इस समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया गया, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इससे नाराज होकर शाम करीब 5 बजे एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर सुरेश मालानी और आरएसएफसी के क्वालिटी इंस्पेक्टर भावेश शर्मा को व्यापार मंडल के गेस्ट हाउस के कमरे में बंधक बना लिया गया. मजदूरों ने कमरे के बाहर ताला लगाकर दोनों अधिकारियों के मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिए और धरने पर बैठ गए. व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बारदाने की गुणवत्ता की जांच में लापरवाही बरती गई है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मंडी में साढ़े पांच लाख नए बैग उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक अधिकारियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा.

पढ़ें: किशनगढ़ कृषि मंडी में किसानों का 'चक्का जाम', हाई-वोल्टेज ड्रामा से काम बाधित

जल्द नया बारदाना उपलब्ध कराने के निर्देश: मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष किशन धानका ने कहा कि फटे बारदाने में गेहूं भरना संभव नहीं है और इससे तुलाई में कमी आएगी, जिसका नुकसान मजदूरों को उठाना पड़ेगा. वहीं, एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर सुरेश मालानी ने बताया कि ठेकेदार द्वारा बी-ग्रेड का बारदाना उपलब्ध कराया गया था और शिकायत मिलने के बाद उसका वितरण रोक दिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही एडीएम अशोक सांगवा, तहसीलदार दिव्या चावला और एसएचओ ईश्वर जांगिड़ मौके पर पहुंचे. एडीएम की अध्यक्षता में प्रशासन, व्यापार मंडल, सप्लायर और मजदूर नेताओं के बीच वार्ता जारी है. प्रशासन ने सप्लायर को जल्द नया बारदाना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और मामले की जानकारी जिला कलेक्टर को भी भेजी गई है.

Last Updated : April 21, 2026 at 9:22 PM IST

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