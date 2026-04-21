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अनूपगढ़ मंडी में गेहूं के फटे बारदाने पर भड़का आक्रोश, दो क्वालिटी इंस्पेक्टरों को बनाया बंधक

अनूपगढ़: नई धान मंडी में गेहूं खरीद के दौरान फटे बारदाने को लेकर विवाद गहरा गया. खराब गुणवत्ता के बैग मिलने से नाराज व्यापारी, किसान और मजदूर धरने पर बैठ गए और विरोध स्वरूप दो क्वालिटी इंस्पेक्टरों को बंधक बना लिया, जिससे मंडी में हालात तनावपूर्ण हो गए. आरोप है कि एफसीआई की ओर से वितरित किए गए करीब एक लाख जूट के बैग पूरी तरह से फटे और पुराने थे, जिससे व्यापारियों, किसानों और मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

'दोनों अधिकारियों के मोबाइल भी कब्जे में लिए': व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील गोदारा ने बताया कि जब इस समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया गया, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इससे नाराज होकर शाम करीब 5 बजे एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर सुरेश मालानी और आरएसएफसी के क्वालिटी इंस्पेक्टर भावेश शर्मा को व्यापार मंडल के गेस्ट हाउस के कमरे में बंधक बना लिया गया. मजदूरों ने कमरे के बाहर ताला लगाकर दोनों अधिकारियों के मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिए और धरने पर बैठ गए. व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बारदाने की गुणवत्ता की जांच में लापरवाही बरती गई है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मंडी में साढ़े पांच लाख नए बैग उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक अधिकारियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा.