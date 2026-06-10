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धौलपुर-सिरोही में चोरों के निशाने पर मंदिर, दानपात्र छोड़े ना घंटियां... ग्रामीणों में रोष

बसेड़ी थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि बाबू महाराज मंदिर पर चोरी की सूचना मिली है. पुलिस घटना की जांच कर रही है. आसपास के क्षेत्रों में जांच-पड़ताल कर चोरों की तलाश की जा रही है. मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुजारी पूरन गोस्वामी रोज की तरह मंगलवार रात मंदिर परिसर में बने कमरे में सोने चले गए. बुधवार सुबह करीब 4 बजे पूजा और आरती के लिए मंदिर पहुंचे तो मंदिर परिसर में लगे पीतल के घंटे गायब मिले. घंटों की चोरी का पता चलते ही उन्होंने तत्काल गांव के लोगों को सूचना दी. बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु मंदिर पहुंचे. लोगों ने आसपास और बीहड़ों में चोरों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. मंदिर सुनसान और बीहड़ क्षेत्र में होने के कारण चोरों ने मौके का फायदा उठाकर वारदात की.

धौलपुर/सिरोही: प्रदेश के दो जिलों में मंदिर चोरों के निशाने पर रहे. धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र स्थित एक प्राचीन मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. नोनेरा पृथ्वी सिंह गांव के पास पार्वती नदी के बीहड़ों में बाबू महाराज मंदिर से अज्ञात चोर लगभग 150 पीतल के घंटे चुरा ले गए. घटना से क्षेत्र के ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में भारी रोष है. उधर, सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के किवरली गांव के मंदिर में चोरी से ग्रामीणों में रोष फैल गया. ग्रामीणों ने मंगलवार को सदर थानाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा. इसमें चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने तथा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

50 किलो पीतल का घंटा भी चुराया: बाबू महाराज मंदिर के पुजारी पूरन गोस्वामी ने बताया कि चोरी हुए घंटों की संख्या करीब 150 है. इनकी अनुमानित कीमत लगभग दो लाख रुपए है. चोरी हुए सामान में एक बड़ा पीतल का घंटा शामिल है, जिसका वजन करीब 50 किलो था. विभिन्न आकार के छोटे-बड़े पीतल के घंटे भी चोर ले गए. ये घंटे वर्षों से श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर में चढ़ाए गए थे. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच कर चोरी का जल्द खुलासा करने तथा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि चोरी से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

सिरोही के किवरली गांव के मंदिर में फिर चोरी: इधर, सिरोही जिले किवरली गांव के लोगों ने बताया कि 9 जून 2026 की रात करीब 2 बजे अज्ञात चोरों ने गांव के मुख्य मंदिर महादेव एवं श्रीराम मंदिर के ताले तोड़कर दानपात्र से नकदी चुरा ली. घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. चोर मंदिर से आभूषण और पीतल की मूर्ति भी चुरा ले गए. इससे पहले भी मंदिर में चोरी हो चुकी है. ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा, राजकीय विद्यालय के पोषाहार कक्ष एवं मैदान में बने कमरों के ताले भी तोड़े जा चुके हैं. वहीं शमशान भूमि से पानी की मोटर भी चोरी हो चुकी है. लगातार हो रही वारदातों से ग्रामीण खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की तो क्षेत्र में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने मंदिर में रह रहे महंत की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई. पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की. ग्रामीणों ने मांग की कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए. आबू रोड सदर थाने के एएसआई हरिदास ने कहा कि आरोपियों की तलाश में टीम बनाई है और क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाएंगे.

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