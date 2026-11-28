'सीएम सुक्खू चाटुकारों से घिरे, हमारी न बात सुनते हैं ना मिलते है', आखिर क्यों भड़के हिमाचल के पेंशनर्स?
पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि यदि लंबित देनदारियों का जल्द भुगतान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में सचिवालय का घेराव किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:48 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पेंशनर्स और सुक्खू सरकार के बीच टकराव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर उनकी मांगों की अनदेखी करने और बातचीत से बचने का आरोप लगाया है. हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री चाटुकारों से घिरे हुए हैं, जो उनके समर्थन में नारे लगाते हैं, लेकिन पेंशनर्स की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि पेंशनर्स अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज करेंगे.
'मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते, मिलने का समय भी नहीं देते'
शनिवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में सुरेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के नहीं. ऐसे में पेंशनर्स को मिलने का समय न देना और उनकी बात न सुनना समझ से परे है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वह उनसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि पेंशनर्स उनके खिलाफ नारे लगाते हैं. ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि पेंशनर्स की लंबित देनदारियां कब जारी होंगी.
धर्मशाला में बातचीत नहीं होने से बढ़ी नाराजगी
समिति के प्रदेशाध्यक्ष ने 19 नवंबर को धर्मशाला के दाड़ी मैदान में हुए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को तपोवन विधानसभा में बातचीत के लिए बुलाया था. हालांकि, प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने पर मुख्यमंत्री बिना बातचीत किए गगल हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए. इससे पेंशनर्स में नाराजगी बढ़ गई. इसके बाद पेंशनर्स ने विधानसभा घेराव के लिए रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने शिला चौक पर उन्हें रोक दिया.
आठ पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने का विरोध
सुरेश ठाकुर ने प्रदर्शन के दौरान समिति के आठ पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर भी कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से सभी एफआईआर तत्काल वापस लेने की मांग की. ठाकुर ने कहा कि सरकार की ऐसी कार्रवाई से पेंशनर्स डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेंशनर्स की देनदारियां रोककर उनके साथ अन्याय कर रही है.
'एक लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज, फिर कैसे आत्मनिर्भर बनेगा प्रदेश?'
मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य पर सवाल उठाते हुए सुरेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है. सरकार के पास पेंशनर्स को उनकी देनदारियां देने और कर्मचारियों के भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे में आत्मनिर्भरता की बात कैसे की जा रही है. उन्होंने सरकार के रवैये को तानाशाही बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है.
सचिवालय घेराव और जेल भरो आंदोलन की चेतावनी
समिति ने चेतावनी दी है कि यदि पेंशनर्स की लंबित देनदारियों का जल्द भुगतान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में सचिवालय का घेराव किया जाएगा और जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा. सुरेश ठाकुर ने बताया कि मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसे अगले वर्ष और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पेंशनर्स अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे.
चार साल के जश्न पर भी उठाए सवाल
सुरेश ठाकुर ने सरकार की ओर से चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मनाने की तैयारियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक तरफ पेंशनर्स की लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रही है. समिति ने इसे पेंशनर्स के साथ भेदभाव करार दिया और मुख्यमंत्री से जल्द प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाकर देनदारियों का समाधान करने की मांग की.
जेएसी में एक और संगठन शामिल
इस दौरान समिति की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) का विस्तार भी किया गया. सुरेश ठाकुर ने बताया कि पहले समिति के साथ 18 संगठन जुड़े थे. अब एचपी जॉइंट पेंशनर्स फेडरेशन भी जेएसी में शामिल हो गया है. इसके प्रदेशाध्यक्ष एलआर गुलशन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. गंगा राम शर्मा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कुशल चंद नेगी और नरेंद्र कुमार को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.
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