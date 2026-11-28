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'सीएम सुक्खू चाटुकारों से घिरे, हमारी न बात सुनते हैं ना मिलते है', आखिर क्यों भड़के हिमाचल के पेंशनर्स?

शिमला में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की प्रेस वार्ता ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पेंशनर्स और सुक्खू सरकार के बीच टकराव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर उनकी मांगों की अनदेखी करने और बातचीत से बचने का आरोप लगाया है. हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री चाटुकारों से घिरे हुए हैं, जो उनके समर्थन में नारे लगाते हैं, लेकिन पेंशनर्स की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि पेंशनर्स अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज करेंगे.

'मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते, मिलने का समय भी नहीं देते'