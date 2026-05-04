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स्मार्ट मीटर के खिलाफ गुस्सा, आगरा में स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंक रहे ग्रामीण, सपा और भाकियू ने पकड़ी आंदोलन की राह

स्मार्ट मीटर की विसंगतियों को लेकर जनाक्रोश सड़कों पर. ( ईटीवी भारत )

स्मार्ट मीटर की वजह से आक्रोशित ग्रामीणों ने छलेसर चौराहा पर प्रदर्शन किया.

एत्मादपुर तहसील क्षेत्र के गांव छलेसर में रविवार को स्मार्ट मीटर को लेकर ग्रामीणों में हंगामा किया. लोगों ने स्मार्ट मीटर घरों से उखाड़े और प्रदर्शन किया.

इस मामले में कागारौल के विद्युत उपखंड अधिकारी हिमांशु गुप्ता की तहरीर पर कागारौल थाना पुलिस ने 16 नामजद और करीब 600 अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इससे किसान नेताओं में आक्रोश है. रविवार को किसान नेताओं ने अकोला में बैठक की. जिसमें ही अनिश्वतकालीन धरना शुरू करने का निर्णय लिया गया है.

स्मार्ट मीटर की विसंगतियों को लेकर जनाक्रोश सड़कों पर. (ईटीवी भारत)

प्रदर्शन कारियों की मांग थी कि स्मार्ट मीटर लगाने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से रोकी जाए. बिजली बिलों में हो रही कथित अनियमितताओं की जांच हो. इसके साथ ही किसान नेता समेत प्रदर्शन करने वाले लोगों ने सीएम योगी के नाम बिजली विभाग के अधिकारियों का ज्ञापन दिया.

इसके साथ ही महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग अपने हाथों में स्मार्ट मीटर लेकर बिजली घर पहुंचे. वहां पर ग्रामीणों ने बिजलीघर में स्मार्ट मीटरों को फेंका और नारेबाजी की.

बता दें कि अकोला कस्बा के साथ ही रामनगर समेत 6-7 गांव के ग्रामीणों ने अपने घरों पर लगे स्मार्ट मीटर उखाड़े और कस्बा में शुक्रवार सुबह पैदल मार्च किया.

ग्रामीणों ने अपने घरों पर लगे स्मार्ट मीटर उखाड़े और कस्बा में शुक्रवार सुबह पैदल मार्च किया. (ईटीवी भारत)

इसके साथ ही स्मार्ट मीटर के विरोध में समाजवादी पार्टी का आगरा में सोमवार सुबह रैली निकाल कर कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करने की हुंकार भरी है.

अकोला में विरोध प्रदर्शन में मुकदमा दर्ज होने से किसान नेताओं में आक्रोश है. मुकदमा खारिज करने और स्मार्ट नहीं लगाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के सिकान नेताओं ने सोमवार से चाहरवाटी इंटर कॉलेज मैदान में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है. इसमें 11 मई को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आएंगे.

आगरा: उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध खूब हो रहा है. आगरा में अकोला कस्बा के बाद छलेसर में ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर उखाड़ कर प्रदर्शन किया.

लोगों का आरोप था कि स्मार्ट मीटर तेजी से चलते हैं. जिससे अधिक बिल आ रहा है. जो गरीबों की जेब पर अतिरिक्त भार है. लोगों ने कहा कि हम गरीब हैं. इतना बिल कहां से भरेंगे. दो से तीन गुना बिल आ रहा है. इसलिए, पुराने मीटर ही लगाए जाएंगे. हंगामा और मीटर उखाडने की सूचना पर बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे. पुलिस भी पहुंच गई.

पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों ने लोगों को समझा कर शांत किया. एसडीओ प्रमोद कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर दोबारा मीटर लगाए. मगर, तमाम उपभोक्ताओं ने मीटर दोबारा नहीं लगवाए.

सांसद चाहर की जनता से अपील

जिले में स्मार्ट मीटर को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर फतेहपुर सीकरी लोकसभा राजकुमार चाहर ने जनता से अपील की है कि शांति और संयम बनाए रखें. जनता की भावनाओं और मांग के बारे में प्रदेश सरकार को अवगत कराया जा रहा है. इस बारे में सीएम योगीजी और विभाग के मंत्री ए के शर्मा से वार्ता की जाएगी. लोगों से अपील है कि किसी से बहकावे में नहीं आएं.

सपा, आप और कांग्रेस में आक्रोश

स्मार्ट मीटर के खिलाफ समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी विरोध में उतर आई है. स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही कथित लूट, गलत बिलिंग, बिजली कटौती और प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया है.

समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने बताया कि सोमवार को आगरा में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा. समाजवादी पार्टी की ओर से एमजी रोड पर रैली निकाली जाएगी. जनता की पीडा में सपा कंधे से कंधा मिलाकर खडी है. हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे.

अकोला में आज से धरना, 11 को आएंगे टिकैत

स्मार्ट मीटर विवाद को लेकर अकोला से सोमवार से जन आंदोलन शुरू होगा. अकोला कस्बा में प्रदर्शन और स्मार्ट मीटर फेंकने पर बिजली विभाग ने 600 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

इसके विरोध में किसान नेता उतर आए हैं. भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने सोमवार से अकोला के चाहरकटी इंटर कॉलेज मैदान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेगी.

भाकियू (टिकैत) के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानियां ने बताया कि भाकियू के धरना प्रदर्शन में 11 मई को भाकियू (टिकैत) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आएंगे.

पुलिस, प्रशासन और बिजली विभाग से मांग कि प्रदर्शन करने वालों पर कराई एफआईआर खारिज करें.

इसके साथ ही बिना सहमजि के स्मार्ट मीटर थोपना उपभोक्ताओं का उत्पीड़न है. इस बारे में किसान मोहन सिंह चाहर का कहना है कि बिना उपभोक्ता की सहमति के स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जा सकते हैं.