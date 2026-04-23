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अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लोगों का आक्रोश: विधायक बालमुकुंद आचार्य बोले, अधिकारियों की वजह से हो रहे अवैध निर्माण

'अवैध रूप से हो रही प्लॉटिंग' : स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना अनुमोदन के अवैध प्लॉटिंग की जा रही है. वन विभाग की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है. पुराने शिवजी और भोमिया जी के मंदिर को उठा दिया गया है. पारंपरिक कुएं को भरवाने की साजिश की जा रही है. पर्यावरण संरक्षण और आगामी पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वन भूमि पर हो रहे अवैध कॉलोनी निर्माण के विरुद्ध लोगों ने प्रदर्शन किया है. लगातार वन विभाग, नगर निगम, जेडीए और पुलिस को शिकायत की जा रही है. इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई.

जयपुर: राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में ब्रह्मपुरी खुर्रा, धोबी घाट के पास पालीवाल की बगीची में अवैध फ्लॉटिंग और अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ लोगों ने आक्रोश जताया है. लोगों का विरोध बढ़ता देख पुलिस और विधायक बालमुकुंद आचार्य भी मौके पर पहुंचे. हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि वन विभाग की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है. भोमिया जी और शिवजी का मंदिर हटा दिया गया. ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. लगातार शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही. अधिकारियों की वजह से अवैध निर्माण हो रहे हैं. बांग्लादेशी यहां पर बसने आ रहे हैं.

अधिकारियों की वजह से हो रहे अवैध निर्माण: बालमुकुंद आचार्य ने बताया कि पुरानी पालीवाल की बगीची पर पुराना भोमियाजी का मंदिर, शिवालय और कुआं था. इस बगीची को यह कहकर बेचा गया कि एक समाज के लोगों को प्लाटिंग के लिए दी जा रही है. जिससे पड़ोसी संतुष्ट थे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी. लेकिन बाद में पता चला कि अन्य समुदाय के लोगों को प्लॉट बेच दिए गए. बगीची से भोमिया जी और शिवजी को हटा दिया गया है. लोगों का कहना है कि इस जमीन में वन विभाग का हिस्सा भी आता है. नगर निगम, वन विभाग और पुलिस को शिकायत की जा रही है. पुलिस ने तो काम रुकवाया, लेकिन नगर निगम और वन विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई. अधिकारियों की गलती की वजह से अवैध निर्माण हो रहे हैं. इस जगह पर अन्य समुदाय के लोगों को प्लॉट देकर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है.

मौके पर ​हुआ निर्माण (ETV Bharat Jaipur)

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बेचने वालों पर भी हो कार्रवाई: विधायक ने बताया कि पिछले दिनों मैंने फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्डों का मुद्दा उठाया था. जयसिंहपुरा खोर में रह रही एक पाकिस्तानी महिला को हमने बताया था. अब यहां एक आतंकवादी के रहने का मामला सामने आया है. हम जिम्मेदारी पूर्वक लगातार मुद्दे उठा रहे हैं. किसी भी धर्म-समाज का व्यक्ति हो, लेकिन उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए. लोगों ने बताया कि बांग्लादेश का व्यक्ति भी यहां पर मकान ले रहा है. यहां उपद्रव फैलाने वाला या माहौल खराब करने वाला व्यक्ति नहीं आना चाहिए. ब्रह्मपुरी खुर्रा के पास पालीवाल की बगीची में यह अवैध निर्माण अभी इन दिनों में हुआ है. यहां बांग्लादेश समेत बाहरी देश के लोग बसने आ रहे हैं. ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए. बेचने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. मंदिर को हटाने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

स्थानीयों को सुनता पुलिसकर्मी (ETV Bharat Jaipur)

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निर्माण कार्य रुकवाया: नाहरगढ़ थाना अधिकारी दशरथ सिंह ने बताया कि पालीवाल की बगीची की जमीन पर प्लॉटिंग हो रही है. लोगों का कहना है कि अन्य समुदाय के लोगों के यहां आने से सामाजिक माहौल खराब होता है. किसी ने प्लॉट बेचा है, तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और यहां अमन–चैन रखा जाएगा. निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है. विधिक कार्रवाई नियम अनुसार की जाएगी. स्थानीय निवासी अजय गोयल ने बताया कि ब्रह्मपुरी खुर्रा के पास पालीवाल का खेत था, जिसे अब बेच दिया गया है. आगे की तरफ खेत और पीछे वन विभाग की भूमि है. जमीन पर पुराना मंदिर था, जिसे हटा दिया गया. कुएं को भी हटाकर प्लाटिंग की जा रही है. अन्य समुदाय के लोगों को प्लॉट बेचे गए हैं. वन विभाग, जेडीए और नगर निगम को शिकायत दी गई है. शिकायत का जवाब कहीं से नहीं आया, केवल नाहरगढ़ पुलिस थाने से पुलिसकर्मी मौके पर आया था.