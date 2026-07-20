नंदू गैंग के 50 हजार इनामी दो शातिर बदमाश एनकाउंटर में घायल, दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार
डीसीपी आउटर विक्रम सिंह को सूचना मिली कि ये वांछित अपराधी टिकरी आने वाले हैं तभी स्पेशल स्टाफ ने इन्हें घेरने की कोशिश की.
Published : July 20, 2026 at 6:09 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है, पुलिस टीम ने कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के दो सक्रिय बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. दोनों बदमाश हरियाणा के झज्जर जिले में दर्ज फायरिंग के मामले में वांछित थे और उन पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था.
पुलिसकर्मियों पर किया फायर
मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से दो पुलिसकर्मियों की जान बच गई. पुलिस के मुताबिक, 19 जुलाई को स्पेशल स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि गैंग के सदस्य प्रवीण उर्फ पिंकी और रोहित उर्फ चीरा टीकरी कलां स्थित पीवीसी रोड पर अपने एक साथी से मिलने आने वाले हैं.
बदमाशों के पैर में लगी गोली
सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर रोहित के नेतृत्व में टीम ने इलाके में घेराबंदी की. जब पुलिस ने दोनों आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो उन्होंने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की. इस दौरान आरोपियों की दो गोलियां कांस्टेबल अनुज और कांस्टेबल हरकेश की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगीं. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी और उन्हें मौके पर ही दबोच लिया गया.
दोनों अपराधियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित
गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से दो सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, चार खाली खोखे और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई. जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी हरियाणा के बहादुरगढ़ सिटी थाने में दर्ज फायरिंग के मामले में वांछित थे. रोहित उर्फ चीरा दिल्ली के नरेला थाने के एक मामले में पैरोल जम्पर भी है. दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था.
डीसीपी आउटर विक्रम सिंह को सूचना मिली कि ये वांछित अपराधी टिकरी आने वाले हैं तभी स्पेशल स्टाफ ने इन्हें घेरने की कोशिश की. लेकिन बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया. इनसे हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस की जांच अभी जारी है. उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा.
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुंडका थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. गिरफ्तार बदमाशों के आपराधिक नेटवर्क और उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है. आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और गैंग से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार कार्रवाई की जा रही है.
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